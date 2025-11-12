Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González viaja a Florida como invitada de una universidad

La gobernadora será la oradora principal de un conversatorio sobre liderazgo, informó La Fortaleza

12 de noviembre de 2025 - 12:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González regresará a Puerto Rico mañana, jueves. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

A una semana de su llegada a Puerto Rico tras participar de una misión comercial en España, la gobernadora Jenniffer González salió este miércoles rumbo al estado de Florida a participar de un conversatorio, informó La Fortaleza.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa divulgado por la mansión ejecutiva, González “estará fuera de la isla desde el mediodía de hoy, miércoles, 12 de noviembre, hasta la mañana de mañana, jueves 13 de noviembre”.

“La mandataria fue invitada por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Centro Adam Smith para Libertad Económica como oradora principal de un conversatorio sobre liderazgo en las gestiones para modernizar la infraestructura, atraer inversiones y ampliar las oportunidades en Puerto Rico”, agrega el parte de prensa.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina en ausencia de González.

La noche del 1 de noviembre, la mandataria salió rumbo a España, por segunda ocasión en el año, junto a una delegación de representantes del sector privado, para una misión comercial de la isla.

Tags
Jenniffer GonzálezviajesEspañaEstado de Florida
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: