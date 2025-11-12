Jenniffer González viaja a Florida como invitada de una universidad

A una semana de su llegada a Puerto Rico tras participar de una misión comercial en España, la gobernadora Jenniffer González salió este miércoles rumbo al estado de Florida a participar de un conversatorio, informó La Fortaleza.

Según un comunicado de prensa divulgado por la mansión ejecutiva, González “estará fuera de la isla desde el mediodía de hoy, miércoles, 12 de noviembre, hasta la mañana de mañana, jueves 13 de noviembre”.

“La mandataria fue invitada por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Centro Adam Smith para Libertad Económica como oradora principal de un conversatorio sobre liderazgo en las gestiones para modernizar la infraestructura, atraer inversiones y ampliar las oportunidades en Puerto Rico”, agrega el parte de prensa.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina en ausencia de González.