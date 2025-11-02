Gobierno de Jenniffer González busca nuevas oportunidades comerciales en España

El viaje de la gobernadora Jenniffer González a España pretende ampliar las oportunidades económicas en el país europeo, que esta administración visita por segunda ocasión en el año junto a una delegación de representantes del sector privado.

“Estas misiones comerciales no es la primera vez que se dan en Puerto Rico y no es el primer país ni la primera vez que van a España. De hecho, se han hecho a México, República Dominicana y otros países. El propósito es bien sencillo, hacer y unir esfuerzos desde el sector privado y el gobierno para atraer industrias a Puerto Rico y que las empresas pequeñas puedan darse a conocer”, destacó este domingo Jean Peña Payano, asesor en Asuntos Legislativos de la mandataria, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Mediante un comunicado de prensa, La Fortaleza anunció el sábado que la gobernadora encabezaría la misión comercial a España, junto al secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) Gabriella Boffelli.

El DDEC organiza el evento, y Boffelli servirá como enlace con agencias federales como la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) y el Departamento de Estado federal, se informó.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina hasta el miércoles.

Peña Payano dijo que, en julio, otra misión comercial en Nueva York redundó en más de $10 millones en inversión para la isla.

“Esto puede ser de diversas maneras, inversión directa, empresas, mano de obra, entre otras cosas”, mencionó el asesor en Asuntos Legislativos.

En esta ocasión, la misión comercial está compuesta por 18 compañías puertorriqueñas, cuya agenda incluye reuniones con representantes del sector privado, ministros de gobierno y la participación en foros de discusión.

“Gracias a estas misiones, nuestros empresarios tienen acceso a oportunidades que, por ordinario, no tendrían. En lo que va de año, 53 empresas se han beneficiado de estas misiones, generando ventas de sobre $9 millones al momento. Esta próxima misión que tenemos hacia España es importante porque, además de los lazos históricos y culturales que nos unen, España es el segundo país extranjero hacia donde más exportamos”, expresó la gobernadora en el comunicado de prensa divulgado el sábado.

En enero, González viajó a España para participar de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Peña Payano aclaró que este viaje es distinto porque el previo estaba enfocado exclusivamente en la industria turística.