Jenniffer González insta a mantener la calma tras la captura de Nicolás Maduro

Juana Díaz - La gobernadora Jenniffer González Colón hizo un llamado a la calma tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros durante la madrugada del sábado por las fuerzas estadounidenses.

“Yo quiero decirle al pueblo de Puerto Rico que puede tener calma, que podemos estar tranquilos”, alentó la funcionaria durante una conferencia de prensa que brindó desde el Fuerte Allen, en Juana Díaz, junto a titulares de agencias.

La gobernadora puso su fe en todo el “equipo” de la milicia estadounidense, que tiene en las bases militares de la isla “buques, barcos” y “los portaviones”.

“¿Qué más seguros podemos estar?”, adujo. “La gente puede estar tranquila. No se vislumbran repercusiones de ningún otro tipo”, confió.

González Colón negó haber conocido del operativo previo a que se llevara a cabo, pues “el presidente (Donald Trump) no me tiene que llamar para hacer una intervención de esta magnitud”. Dijo, además, que no se usaron aviones ni equipo militar de las bases locales y que desconocía si esta captura aumentaría los ejercicios militares que ya se ejecutan en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela Así se vieron las múltiples explosiones que retumbaron en Caracas.

“Ya Puerto Rico tiene sus áreas de ejercicio programadas. Así que, tanto la Guardia Nacional como las Fuerzas Armadas tienen sus ejercicios de manera regular y, de hecho, hay otros países que usan nuestras facilidades en coordinación con la Guardia Nacional de Puerto Rico. No hay información al respecto de aumentar ejercicios o bajar la escalada de ejercicios. Eso mantiene lo que ellos llaman el ‘readiness’, el nivel de alerta, de nuestras fuerzas armadas para estar atentos ante cualquier situación”, comentó a Primera Hora.

Aunque recalcó que “no hay ninguna elevación de alerta” tras la captura del presidente Maduro Moros, operativo liderado por la administración Trump, admitió que está “en alerta” sobre posibles ataques cibernéticos, específicamente rusos y chinos.

“Todos somos vulnerables, las agencias, tanto federales como estatales, pero estamos muy pendientes a eso, porque eso sí, se ha hecho un monitoreo y esa es la propensidad que pudiera haber, por parte de los actores internacionales, como China y Rusia. Dios quiera no pase, pero estamos alerta sobre eso”, adelantó a este diario.

Sin embargo, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, confirmó el aumento de patrullajes desplegados en los municipios de San Juan, Carolina, Aguadilla, Ponce y Ceiba. También se aumentaron los patrullajes en las áreas turísticas y en las actividades pautadas para hoy, como la cartelera boxística en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Ante los múltiples interrogantes de los medios de comunicación, González Colón mantuvo que desconocía si, ciertamente, el avión que transportaba a Maduro Moros se detuvo en la Base Ramey, en Aguadilla, por una emergencia médica que sufrió el líder venezolano, según han reportado varios medios.

PUBLICIDAD

1 / 29 | Crisis en Venezuela: se reportan al menos siete explosiones en la capital. Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas. - The Associated Press 1 / 29 Crisis en Venezuela: se reportan al menos siete explosiones en la capital Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas. The Associated Press Compartir

“Eso no me corresponde a mí. No tengo ninguna confirmación”, repitió.

Entre las opiniones divididas entre figuras políticas, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, que se han desatado tras la detención de Maduro Moros, se ha puesto en duda la manera en que Trump llevó a cabo el operativo, pues el medio televisivo CNN reportó que no se le notificó con anterioridad al Congreso.

Acorde al análisis de la mandataria, esta notificación no era necesaria, ya que el operativo de hoy no era una “declaración de guerra”, sino la detención de una persona acusada por un tribunal estadounidense.

“El presidente de los Estados Unidos no está declarando una guerra a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos está amparado en un ‘indictment’ federal que se vuelve a hacer público, que viene desde el 2020, que estipula que Nicolás Maduro es un narcotraficante como cualquier convicto, como cualquier otra persona imputada de delito tiene que presentarse a la justicia”, apuntó la gobernadora a este diario.

“Así que, lo que hubo fue una captura de una persona que el Tribunal del Sur de Nueva York determinó que estaba incurso en actos terroristas, en uso de ilícitas de armas, de conspiración terrorista y de transportación de cocaína. A esa persona, ya se capturó y se llevó ante la justicia”, continuó.

1 / 20 | Reacciones encontradas: mientras unos celebran, otros lloran la captura de Nicolás Maduro. La venezolana Wiliana Flores celebra en Madrid tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de su país, el sábado 3 de enero de 2026. - Bernat Armangue 1 / 20 Reacciones encontradas: mientras unos celebran, otros lloran la captura de Nicolás Maduro La venezolana Wiliana Flores celebra en Madrid tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de su país, el sábado 3 de enero de 2026. Bernat Armangue Compartir

González Colón no descartó que la divulgación de cuándo Trump informó del ataque podría tratarse de un ataque partidista.