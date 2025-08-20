Opinión
20 de agosto de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González nombra a la exgobernadora Sila Calderón a junta para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

La gobernadora anunció 19 nombramientos a juntas de directores

20 de agosto de 2025 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fortaleza detalló, mediante comunicado de prensa, que estos nombramientos no requieren del consentimiento de la Asamblea Legislativa. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González anunció este miércoles 19 nombramientos de integrantes a juntas de directores de corporaciones públicas y entes gubernamentales.

Entre las designaciones, González nombró a la exgobernadora Sila María Calderón como integrante de la junta de directores de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.

La Fortaleza detalló, mediante comunicado de prensa, que estos nombramientos no requieren del consentimiento de la Asamblea Legislativa, por lo que las personas designadas pueden ejercer sus funciones inmediatamente.

Además de Calderón, estos fueron los nombramiento anunciados:

Junta de Directores de la Corporación Invest Puerto Rico: Alma Iris Acosta, Thurman Justice y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio(DDEC), Sebastián Negrón Reichard, como el representante de la gobernadora ante el ente.

Junta de Directores del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales: licenciada Evelyn Benvenutti Toro y Jean Peña Payano en calidad de ciudadanos privados que representan el interés público, y a la alcaldesa de Vega Alta María Vega Pagán

Junta administrativa del Fondo para el Acceso a la Justicia: licenciado José E. Colón Santana

Junta de directores de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe: doctor Félix G. Del Río Rodríguez

La gobernadora electa, Jenniffer González, anunció el lunes, 30 de diciembre, los primeros nombramientos de los funcionarios que liderarán el gobierno de Puerto Rico.La primera funcionaria en ser nombrada fue la licenciada Veronica Ferraiuoli Hornedo como secretaria de Estado.Carmen A Vega Fournier fue nombrada para la posición de presidenta Del Banco de Desarrollo Económico.
1 / 49 | Conoce a quiénes ha nominado Jenniffer González para su administración. La gobernadora electa, Jenniffer González, anunció el lunes, 30 de diciembre, los primeros nombramientos de los funcionarios que liderarán el gobierno de Puerto Rico. - Wanda Liz Vega Dávila

Junta de directores del Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro de Impericia Medico-Hospitalaria: doctor Luis I. Echenique Gaztambide

Junta de directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades: licenciado Gregorio Igartua Arbona, licenciado Luis Augusto Martínez Román y Jean Peña Payano.

Junta de directores del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico: licenciado Juvencio Méndez Mercado

Junta de directores de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads: Norberto J. Negrón Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos

Junta de directores de la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña: Jean Peña Payano

Junta de directores de la Fundación de Hogares para Trabajadores: Jean Peña Payano

Junta de directores de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio de Vieques y Culebra: Francisco J. Peterson Montijo

Junta de directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino: licenciado Luis Eduardo Pizarro Otero

Jenniffer GonzálezSila María CalderónCanteraPenínsula de CanteraBreaking NewsNombramientos
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
