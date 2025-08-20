Jenniffer González nombra a la exgobernadora Sila Calderón a junta para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

La gobernadora Jenniffer González anunció este miércoles 19 nombramientos de integrantes a juntas de directores de corporaciones públicas y entes gubernamentales.

Entre las designaciones, González nombró a la exgobernadora Sila María Calderón como integrante de la junta de directores de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.

La Fortaleza detalló, mediante comunicado de prensa, que estos nombramientos no requieren del consentimiento de la Asamblea Legislativa, por lo que las personas designadas pueden ejercer sus funciones inmediatamente.

Además de Calderón, estos fueron los nombramiento anunciados:

Junta de Directores de la Corporación Invest Puerto Rico: Alma Iris Acosta, Thurman Justice y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio(DDEC), Sebastián Negrón Reichard, como el representante de la gobernadora ante el ente.

Junta de Directores del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales: licenciada Evelyn Benvenutti Toro y Jean Peña Payano en calidad de ciudadanos privados que representan el interés público, y a la alcaldesa de Vega Alta María Vega Pagán

Junta administrativa del Fondo para el Acceso a la Justicia: licenciado José E. Colón Santana

Junta de directores de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe: doctor Félix G. Del Río Rodríguez

Junta de directores del Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro de Impericia Medico-Hospitalaria: doctor Luis I. Echenique Gaztambide

Junta de directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades: licenciado Gregorio Igartua Arbona, licenciado Luis Augusto Martínez Román y Jean Peña Payano.

Junta de directores del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico: licenciado Juvencio Méndez Mercado

Junta de directores de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads: Norberto J. Negrón Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos

Junta de directores de la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martín Peña: Jean Peña Payano

Junta de directores de la Fundación de Hogares para Trabajadores: Jean Peña Payano

Junta de directores de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio de Vieques y Culebra: Francisco J. Peterson Montijo