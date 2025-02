A su salida de La Fortaleza, Rivera Schatz dijo, en tanto, que, “hasta ahora, no anticipo problemas” con la confirmación de la secretaria designada de Justicia, Janet Parra . Méndez destacó, por su parte, que la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli , aún no entrega su estado financiero. González aseguró que Ferraiuoli gestiona el documento.

“Retiramos el nombramiento de (Rosado) Colomer porque el presidente del Senado manifestó tener problemas con ese nombramiento, así que nosotros retiramos ese nombramiento, en este momento, hasta que se puedan superar. Yo entiendo que la persona tiene todas las calificaciones. Tiene una integridad probada, pero, en este momento, lo que quiero es echar pa’lante una agenda. No estamos buscando aquí mancillar reputaciones de nadie, y mucho menos si, en este momento, el proceso no está preparado para esa nominación. Preferí retirar el nombramiento” , explicó.

“No voy a entrar en una pelea, en una disyuntiva, cuando de buena fe se me hace una recomendación, y créeme (que) hay muchos nombramientos aquí. No estoy diciendo que no se pueda volver a someter. Prefiero tener el espacio de poder trabajar con ese (nombramiento) y cualquier otro. No es el primer nombramiento que retiro”, abundó.