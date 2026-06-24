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Jenniffer González sobre contrademanda de LUMA Energy al gobierno: “Los argumentos son politiqueros”

La gobernadora vaticina que su administración prevalecerá en su objetivo de anular el contrato del consorcio

24 de junio de 2026 - 5:44 PM

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La administración de Jenniffer González demandó a LUMA Energy en diciembre de 2025. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González calificó este miércoles como “politiqueros” los planteamientos esbozados por LUMA Energy en su contrademanda al gobierno de Puerto Rico, y anticipó que su administración prevalecerá en el tribunal en su objetivo de anular el contrato del consorcio.

“Todos los argumentos son politiqueros. Nada tiene que ver en derecho. No contestan ninguno de los argumentos legales que nosotros presentamos sobre el servicio, ni ninguno de los argumentos de nulidad que presentamos en nuestra demanda, que son documentos serios y que van a la médula del problema”, dijo la mandataria, a preguntas de El Nuevo Día, tras concluir una conferencia de prensa, en La Fortaleza.

LUMA, en su contrademanda, la achacó a la administración de González tener como objetivo anular su contrato para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía utilizando el poder de manera ilegal para “cumplir una promesa de campaña, sin importar las consecuencias”.

“Yo no creo que tengan argumentos para sostener su contrademanda. Esto es solamente un intento de tratar de nivelar la pelea en los medios (de comunicación), que han perdido ya tres veces en los tribunales, y es tratar de llevar una campaña de difamación contra el gobierno de Puerto Rico, que yo creo que, nuevamente, vamos a prevalecer”, sostuvo la gobernadora.

“Que se pongan a hacer el trabajo. Que se pongan a dar el servicio y que dejen de estar gastando tanto en abogados que, al final del camino, los paga el pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

La contrademanda de LUMA forma parte del pleito incoado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica para cancelar el contrato. Existe un segundo pleito con el mismo fin presentado por González.

LUMA intento, sin éxito, trasladar el caso del gobierno estatal al federal.

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Jenniffer GonzálezLUMA EnergyTribunalesDemandas
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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