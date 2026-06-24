Jenniffer González sobre contrademanda de LUMA Energy al gobierno: “Los argumentos son politiqueros”

La gobernadora Jenniffer González calificó este miércoles como “politiqueros” los planteamientos esbozados por LUMA Energy en su contrademanda al gobierno de Puerto Rico, y anticipó que su administración prevalecerá en el tribunal en su objetivo de anular el contrato del consorcio.

“Todos los argumentos son politiqueros. Nada tiene que ver en derecho. No contestan ninguno de los argumentos legales que nosotros presentamos sobre el servicio, ni ninguno de los argumentos de nulidad que presentamos en nuestra demanda, que son documentos serios y que van a la médula del problema”, dijo la mandataria, a preguntas de El Nuevo Día, tras concluir una conferencia de prensa, en La Fortaleza.

LUMA, en su contrademanda, la achacó a la administración de González tener como objetivo anular su contrato para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía utilizando el poder de manera ilegal para “cumplir una promesa de campaña, sin importar las consecuencias”.

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“Yo no creo que tengan argumentos para sostener su contrademanda. Esto es solamente un intento de tratar de nivelar la pelea en los medios (de comunicación), que han perdido ya tres veces en los tribunales, y es tratar de llevar una campaña de difamación contra el gobierno de Puerto Rico, que yo creo que, nuevamente, vamos a prevalecer”, sostuvo la gobernadora.

“Que se pongan a hacer el trabajo. Que se pongan a dar el servicio y que dejen de estar gastando tanto en abogados que, al final del camino, los paga el pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

La contrademanda de LUMA forma parte del pleito incoado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica para cancelar el contrato. Existe un segundo pleito con el mismo fin presentado por González.