“¿Derrota? ¿Quién fue que dijo ‘qué derrota’? Carlos Romero Barceló. Las derrotas se dan en el campo electoral. Yo he tenido el privilegio de Dios y el privilegio del favor del pueblo de Puerto Rico para que, en cada contienda a la que me he enfrentado, salir airosa", respondió la mandataria, cuando una periodista le preguntó si reconocía o no como su primera derrota el retiro del nombramiento de Ferraiuoli el domingo.