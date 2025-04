No obstante, la mandataria reconoció que “hay controversia” sobre el posible desembolso y que también quisiera mejores facilidades que aumenten la confiabilidad de la red.

“Creo que su modelo de operar no va a tono con la realidad presupuestaria del negocio que se les ofreció. (...) En el contrato malo que hizo el gobierno de Puerto Rico con esta corporación, se identifican unas seis cuentas (las partidas) de dónde se van a pagar (y que) no están expresamente dispuestas. Así que sí hay controversia sobre si se debe pagar o no”, respondió González, en conferencia de prensa.

Según LUMA, las tarifas eléctricas base están “desactualizadas”, y la última revisión por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) fue en 2017. Por su parte, González no descartó un posible aumento tarifario de emergencia en medio de conversaciones con la JSF, ente que ya ordenó un ajuste para sufragar el pago de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“ Nuestras estimaciones actuales reflejan que el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico requiere inversiones anuales incrementales de capital no federal de entre $500 millones y $800 millones , así como un aumento en el presupuesto de operación y mantenimiento para mantenerse al día con el deterioro normal de los equipos y las inversiones necesarias para garantizar la confiabilidad del servicio ”, estableció el presidente y director ejecutivo de LUMA, Juan Saca , en la carta.

“Le estoy pidiendo al gobierno federal que me lo reasigne para lo que tiene que ver con generación y con la transmisión y distribución. Hay buenas comunicaciones en ese sentido. No puedo dar más detalles hasta que no recibamos la autorización final”, adelantó.