El principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, el doctor José E. Becerra López, aclaró que sus expresiones en una carta publicada hoy en su blog personal de Consultas Epidemiológicas no constituían una renuncia a su cargo en la agencia, pero que aceptará la determinación del secretario Carlos Mellado de verla como tal.

Becerra López, salió de su cargo, horas después que publicara un escrito en el que arremetió contra la labor de la prensa, al criticar un artículo publicado por El Nuevo Día sobre la suspensión de las pruebas de cernimiento en centros de adultos mayores.

Contactado por este medio, el doctor dijo que lo que intentaba hacer con su carta era condicionar su permanencia en Salud “a que se profesionalice la Oficina de Comunicaciones, cosa que no ha ocurrido”.

“No es una carta de renuncia. Obviamente cuando el gobernador anuncia que yo había renunciado y el mismo secretario lo dice, pues yo acepto esa determinación. Pero la intención no era renunciar”, destacó el epidemiólogo.

Becerra López, quien asumió el cargo el pasado 19 de mayo tras ser nombrado por Mellado, compartió la carta que le envió al titular de Salud el pasado 26 de julio alertando sobre una “violación” de su acuerdo de trabajo por supuestas intromisiones de la Oficina de Comunicaciones de la agencia y su responsable, Lisdián Acevedo, las que cita directamente en la carta.

“Las expresiones que aquí incluyo de Lisdián Acevedo [LA] representan una violación a nuestro acuerdo de trabajo. Ha sido ella muy explícita en exponer sus premisas para mi trabajo en el DS. Yo no puedo trabajar con una Oficina de Comunicaciones cuyo ‘único fin es que el Departamento, Mellado y el Gobernador luzcan bien’. Como ya le he indicado desde nuestra entrevista inicial, tales condiciones serían inaceptables”, lee parte de la misiva que Becerra reproduce en su blog.

Mellado insistió que lo compartido por Becerra López en su blog era suficiente para interpretarse como una renuncia.

“Hice mis expresiones basándome en las expresiones que el doctor Becerra expuso en su blog privado. No compartí sus expresiones y los miembros de la prensa me conocen y saben cómo soy. Al escribir en su blog indicó que no aceptaba una serie de condiciones del Departamento de Salud. Fue muy lamentable, pues no tengo ningún tipo de queja sobre su trabajo, pero no comparto la opinión que tuvo en ese blog. La próxima semana anunciaremos qué pasará con la posición”, dijo Mellado, quien reveló que Becerra López trabajaba en Salud por un acuerdo contractual de $1.

“Yo hablé con él, pero no me ha enviado una carta de renuncia. Lo hizo a través del blog”, añadió el secretario de Salud. “Lo que pasa es que ya, básicamente, es una renuncia constructiva porque en el Departamento de Salud hay espacio para todo el mundo. Ocurren diferencias de opiniones, pero tenía que hacer unas expresiones aclarando que no comparto su punto de vista. El doctor Becerra está en todo el derecho de expresar sus opiniones, pero no estoy de acuerdo con esas expresiones. No tengo quejas sobre su trabajo, es un excelente científico y lamento mucho que las controversias, quizás, alejaran la visión. No obstante, el norte del Departamento de Salud, y mi norte, es acabar con la pandemia”.

Mellado también indicó que contrario a lo publicado por Becerra López, en el Departamento de Salud no sé le está limitando información a nadie.

“Toda persona que quiera tener acceso a los datos lo puede tener. Nosotros no estamos limitando absolutamente nada; lo que estamos diciendo es que hay unas órdenes que se tienen que seguir en el Departamento. Yo no pretendo coartarle el derecho de expresión a nadie, y basado en eso, él (Becerra) hizo esas expresiones, no me llamó, y lo tomé como una renuncia de su parte”, afirmó Mellado.

La carta a Mellado fue la segunda publicación que Becerra López hizo hoy en su blog. En la primera, se refirió a un periodista de El Nuevo Día como “inescrupuloso” y aludió, además, a “terroristas mediáticos y sus cómplices en la prensa”, aunque no rechazó la información divulgada sobre la situación en los hogares de adultos mayores.

Pidió disculpas a los periodistas que se hayan sentido aludidos.