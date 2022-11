El Departamento de Justicia confirmó, mediante una opinión, la legalidad del contrato de LUMA Energy para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica, informó este martes el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés.

Como ente encargado de la administración y supervisión del contrato, así como de asegurar el cumplimiento de LUMA con sus obligaciones, la AAPP consultó al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, sobre la legalidad del acuerdo y los potenciales argumentos de causales de nulidad.

De acuerdo con Fontanés, en la opinión, emitida a raíz de la Consulta Núm. B-53-22, Justicia estableció que el contrato no es contrario a la ley, la moral ni el orden público, ni contiene cláusulas o disposiciones contrarias a la ley, la moral o el orden público.

Añadió que el análisis y discusión se hicieron “en el marco del derecho aplicable”, incluyendo la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009), la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120-2018) y el Código Civil, entre otros.

PUBLICIDAD

“Notamos que el proceso y posterior contratación fueron llevados a cabo de una manera pensada, velando por cada detalle y con la intención y el propósito genuino de tener como norte los más altos intereses públicos de Puerto Rico”, se indica en la opinión, que coincide con el “análisis detallado” que el Tribunal federal hizo sobre el acuerdo.

Mediante comunicado, Fontanés expresó: “Es importante que cualquier discusión sobre el acuerdo se aborde siempre de manera responsable y mesurada. El acuerdo tiene una función importante como pieza clave en la transformación de sistema eléctrico, y sus términos y condiciones son producto de un proceso de negociación complejo y extenso”.

La opinión de Justicia salió poco antes de que venza, el 30 de noviembre, el contrato suplementario bajo el que LUMA ha estado operando desde el 1 de junio de 2021. El acuerdo –de 18 meses– está condicionado a que se logre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que no se vislumbra, por lo menos, hasta verano de 2023.

Corresponde al gobierno decidir si el contrato se extiende, lo que el gobernador Pedro Pierluisi favorece, aunque LUMA puede negarse a continuar a cargo la red, lo que obligaría a buscarle un sustituto.

¿Cambio de mando?

De otra parte, Josué Colón, director ejecutivo de la AEE, se expresó hoy dispuesto a pasar de la corporación pública a LUMA en calidad de presidente y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés). Su afirmación se dio en momentos en que hasta el gobernador ha pedido un cambio de mando “al más alto nivel” de LUMA, específicamente, la salida de Wayne Stensby.

PUBLICIDAD

“Sigo siendo el director de la Autoridad; sigo ejerciendo las funciones y haciendo mi trabajo. Pero, eso no quiere decir que me cierro a algún tipo de cambio en mi futuro profesional, sea cual sea”, dijo.

Colón confirmó que tuvo una “conversación privada” con Earl “Duke” Austin, Jr., presidente y CEO de Quanta Services, una de las compañías matrices de LUMA, “en el marco del huracán Fiona”, que impactó la isla el 18 de septiembre. “En la reunión, se habló de la recuperación (post-Fiona) y de otros asuntos, que no quiero decir cuáles fueron por tratarse de una conversación privada”, indicó.

Por escrito, LUMA manifestó que Stensby sigue siendo su presidente y CEO.

“Cualquier discusión mediática sobre quién o cuáles cambios futuros podrían o no ocurrir no está basada en hechos o en la realidad. Para ser más específicos, las declaraciones públicas hechas por terceros en entrevistas sobre los cambios en nuestra directiva, los cuales podrían ocurrir o no, simplemente no son ciertas”, expresó el consorcio.