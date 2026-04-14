La Fortaleza despacha incomunicación entre Jenniffer González y Rivera Schatz como “un asunto de oficiales electos”

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, despachó este martes como un “asunto de oficiales electos” la falta de comunicación entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quienes han tenido diferencias a lo largo del cuatrienio.

“Eso es un asunto de oficiales electos, de mayor jerarquía, de los cuales ellos son los llamados a atender el asunto, como pares, de oficiales electos en Puerto Rico”, dijo Peña Payano, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Tan reciente como la semana pasada, Rivera Schatz se ausentó de la reunión de la Conferencia Legislativa, convocada por la gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista, en la que se discutió la propuesta reforma de permisos, cuyos dos proyectos –uno de administración y otro del propio presidente senatorial– ya se atienden en vistas públicas en la Cámara alta.

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En ese momento, González reveló que Rivera Schatz no le contestó llamadas ni mensajes de texto.

Ayer, lunes, a preguntas de la prensa, el presidente del Senado reveló que, hace dos meses, no tiene comunicación con la gobernadora.

“No tengo ninguna comunicación con ella y no tengo por qué tenerla”, acotó.

Pese a ello, Rivera Schatz aseguró que los trabajos legislativos no se detienen, palabras de las que Peña Payano se hizo eco este martes.

“La instrucción de la gobernadora es, y los miembros del gabinete lo han estado discutiendo, que se continúan participando en procesos del Senado”, dijo el portavoz de La Fortaleza.

“El asunto personal es, pues, un asunto de ellos, como oficiales electos. Nosotros vamos a continuar comunicándonos con el cuerpo de asesores legislativos”, añadió.