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La Fortaleza despacha incomunicación entre Jenniffer González y Rivera Schatz como “un asunto de oficiales electos”

El secretario de Asuntos Públicos asegura la comunicación entre ambas ramas de gobierno continúa

14 de abril de 2026 - 1:17 PM

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El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, aseguró que los trabajos coordinados entre el Senado y la gobernadora Jenniffer González continuarán su curso. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, despachó este martes como un “asunto de oficiales electos” la falta de comunicación entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quienes han tenido diferencias a lo largo del cuatrienio.

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“Eso es un asunto de oficiales electos, de mayor jerarquía, de los cuales ellos son los llamados a atender el asunto, como pares, de oficiales electos en Puerto Rico”, dijo Peña Payano, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Tan reciente como la semana pasada, Rivera Schatz se ausentó de la reunión de la Conferencia Legislativa, convocada por la gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista, en la que se discutió la propuesta reforma de permisos, cuyos dos proyectos –uno de administración y otro del propio presidente senatorial– ya se atienden en vistas públicas en la Cámara alta.

En ese momento, González reveló que Rivera Schatz no le contestó llamadas ni mensajes de texto.

Ayer, lunes, a preguntas de la prensa, el presidente del Senado reveló que, hace dos meses, no tiene comunicación con la gobernadora.

“No tengo ninguna comunicación con ella y no tengo por qué tenerla”, acotó.

Pese a ello, Rivera Schatz aseguró que los trabajos legislativos no se detienen, palabras de las que Peña Payano se hizo eco este martes.

“La instrucción de la gobernadora es, y los miembros del gabinete lo han estado discutiendo, que se continúan participando en procesos del Senado”, dijo el portavoz de La Fortaleza.

“El asunto personal es, pues, un asunto de ellos, como oficiales electos. Nosotros vamos a continuar comunicándonos con el cuerpo de asesores legislativos”, añadió.

En la Cámara de Representantes, la reforma de permisos se atenderá en una comisión especial creada exclusivamente para ello.

Tags
Jenniffer GonzálezThomas Rivera SchatzReforma de permisosLa FortalezaGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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