Además del “cargo legado” que aplicaría a gran parte de los consumidores residenciales y comerciales del país, la eventual confirmación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vendría acompañada de otro cargo para financiar el plan de pensiones de la corporación pública, que se convertirá en un sistema “Pay-as-you-go” (PayGo).

El Plan Fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló en abril incluye una sección sobre la transformación del sistema energético, donde se detalla que, junto al cargo legado –de $13 para clientes residenciales no exentos, además de un costo adicional por consumo–, el Plan de Ajuste deberá contener un mecanismo para sufragar las pensiones de la AEE. “Como el Plan (de Ajuste) de la AEE contempla el pago de pensiones como un gasto operacional, las pensiones del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE deberán ser financiadas mediante un alza tarifaria estimada en 2.40 c/kWh (centavos por kilovatio hora)”, lee el Plan Fiscal.

Un alza de 2.4 centavos implicaría que un abonado que consuma 800 kWh mensuales pagaría $19.20 adicionales, tan solo por ese cargo especial.

“Esos 2.4 centavos, más el Plan (de Ajuste) como está actualmente, crearía problemas serios tanto en los consumidores, en la economía y en la AEE. En los consumidores, sería un impacto de sobre 30% en la factura”, subrayó ayer Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, en referencia a lo que implicarían tanto el cargo de pensiones como el cargo fijo de $13 y el cargo a base del nivel de consumo.

Torres Placa recalcó que es imperativo que la JSF procure un recorte en las obligaciones de la AEE, que paralelamente permita “expandir la base” de consumidores que contribuyen al fondo de repago y reducir su impacto sobre clientes particulares. La versión actual del Plan de Ajuste exime a más de 621,000 clientes residenciales subsidiados o beneficiarios de Medicaid del cargo heredado.

La JSF puntualiza en el Plan Fiscal que el cargo de pensiones se reduciría con el paso del tiempo, pero inicialmente sería necesario recaudar $388 millones anuales para el PayGo.

Por escrito, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, sostuvo que el Negociado de Energía de Puerto Rico, “no la Junta”, tiene la facultad de establecer las tarifas. “El gobierno está comprometido en asegurar el pago de las pensiones acumuladas de los empleados de la AEE y continuará trabajando para mitigar cualquier aumento de la tarifa eléctrica propuesto por la Junta”, subrayó.

Una portavoz de la JSF indicó que el organismo no emitiría comentarios más allá de lo dispuesto en el Plan Fiscal.

En entrevistas por separado, José Rivera, presidente de la Junta de Retiro de la AEE, y Johnny Rodríguez Ortiz, líder de la Asociación de Empleados Jubilados de la AEE, rechazaron la necesidad de imponer un cargo especial de pensiones, y urgieron a recapitalizar el sistema de pensiones definidas aún vigente. La AEE, al cierre de abril, adeudaba $966 millones en aportaciones patronales, dijo Rivera.

Rodríguez Ortiz mencionó que un análisis actuarial recomendó una aportación inicial de $771 millones, seguida de aportaciones anuales de $10 millones para extender la vida del plan.

“Con $771 millones, el fondo para el pago de las pensiones futuras queda totalmente habilitado, y de ahí en adelante el fondo se mantiene con las aportaciones individuales que tendrán que seguir haciendo los que no se han jubilado y el rendimiento de las inversiones. Con eso, se garantizan todos los beneficios futuros a los que no se han jubilado y no hay necesidad ninguna de aumentar la tarifa, pero ellos (la JSF) no quieren escuchar eso”, acentuó Rivera.