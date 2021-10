En caso de que haya un ausentismo masivo de policías este fin de semana, los oficiales adscritos a las unidades investigativas del Negociado de la Policía tendrán que sustituirlos por órdenes directas del comisionado Antonio López Figueroa, indicó este jueves su portavoz el coronel Pedro Sánchez.

“Nuestro comisionado ha dado directrices específicas a los comandantes de áreas a los efectos de que todas las unidades investigativas se van a incorporar donde fuera necesario si necesitáramos recursos adicionales para reforzar el patrullaje, las investigaciones en los precintos en caso de un ausentismo marcado”, apuntó Sánchez.

Cuestionado si ya han identificado precintos o áreas en donde prevén que habrá una cantidad significativa de policías ausentes, el coronel dijo que ya tuvieron esa situación en el distrito de San Sebastián y allí fue necesario activar 25 agentes de las unidades investigativas.

Precisó que entre 2,500 a 3,000 policías corresponden a las unidades investigativas. Sin embargo, descartó que la totalidad sea activada para hacer el trabajo de los policías que puedan ausentarse.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que miembros de la Uniformada se ausenten con cargo a sus licencias de enfermedad durante este fin de semana ya ha sido anunciada por oficiales y confirmado por líderes gremiales como un acto preacordado para expresar su rechazo a las condiciones laborales a las que se exponen a diario, particularmente los recortes a sus pensiones. El retiro de los policías se ha reducido a la mitad o una cuarta parte de lo que era antes.

El gobernador Pedro Pierluisi se ha expresado confiado en que “la mayoría” de los uniformados”se presente a trabajar este fin de semana.

Sánchez reconoció que la Uniformada no tiene garras para requerirle un certificado médico a todo policía que se ausente por menos de tres días consecutivos.

“No obstante, nosotros responsablemente vamos a estar evaluando, atenderíamos cada situación en particular. Ellos no tienen la obligación de presentar un certificado médico si no pasan tres días (de ausencia)”, dijo el coronel.

“Confiamos en el juramento de nuestros policías de proteger vida y propiedad. Estamos empeñados y confiados en que nuestros agentes van a responder al llamado y servicio que le debemos al país”, abundó.

El martes, el gobernador, junto a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, se reunió con los líderes sindicales de los policías y les hizo varias promesas para paliar los problemas con el retiro de los uniformados.

Ordenó al comisionado López Figueroa cambiar la directriz de jubilar a los policías a los 58 y que se les permita laborar hasta los 65 años. También prometió proveer la tarjeta de salud del gobierno a los policías retirados que están desprovistos de un plan médico.

PUBLICIDAD

Más reciente, ayer, el gobernador firmó una orden ejecutiva (OE-74-2021) que extiende hasta el 30 de junio del 2022 el período en el que “funcionarios del Departamento de Seguridad Pública (DSP), así como a servidores públicos de otras agencias” para que agoten o usen sus balances acumulados en exceso de sus licencias por vacaciones o enfermedad.

Sánchez reveló que esa fue una petición del comisionado del Negociado de la Policía y del secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres al gobernador.

“En la reunión con los gremios hicimos saber de todas esas iniciativas”, dijo.