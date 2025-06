Mientras Bruce Westerman , el presidente del comité congresional con jurisdicción sobre asuntos de Puerto Rico, afirma que no ha escuchado reclamos en favor de la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la gobernadora Jenniffer González se expresó este viernes confiada en que el llamado “le va a llegar” y que, en verano, se materializará una audiencia para repasar las gestiones del organismo que controla las finanzas públicas del territorio.

González, en tanto, se distanció del hecho de que, al presente, no haya ante el Congreso proyecto alguno que busque disolver o adelantar la salida de la JSF, pese a que, en Puerto Rico, el Senado aprobó una resolución, impulsada por su presidente, Thomas Rivera Schatz , exigiendo al legislativo federal y al presidente Donald Trump acciones inmediatas dirigida al cese de las funciones del ente .

“Le va a llegar” , dijo González, al preguntársele sobre las expresiones del republicano Westerman, presidente del Comité de Recursos Naturales, quien sostuvo que “es la primera vez que oigo hablar de algo así” , en referencia a la posibilidad de que legisle para terminar a corto plazo el mandato de la JSF. Tan reciente como el pasado miércoles, sin embargo, González había dicho, en una rueda de prensa, que el reclamo de la salida de la JSF “lo vamos a hacer y yo lo estoy pidiendo también al Congreso”, al criticar al organismo por inmiscuirse “en asuntos que no debería intervenir”.

“Yo estuve el pasado cuatrienio en esa comisión (de Recursos Naturales) y radiqué un proyecto junto al congresista Ritchie Torres para derogar la JSF, así que esto no es un reclamo nuevo. Habíamos radicado legislación federal cuando fui congresista; ahora no lo hay, pues, yo no soy la congresista (comisionada residente) ahora. Vamos a hacer las gestiones y, de hecho, yo le pedí, en mi visita junto al presidente del Senado (Rivera Schatz), al presidente del Comité, Westerman, hace unos meses, que queríamos una vista pública sobre la situación de la JSF en Puerto Rico, y estoy pidiendo que esa vista se pueda dar. Él había dicho que, en efecto, esa vista nos la iban a dar”, dijo González, durante un evento en Barceloneta.