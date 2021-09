Las naves Straits Express y Mr. Row, dos de las tres embarcaciones que la empresa HMS Ferries debía traer a la isla en junio pasado, llegaron esta semana y ya se encuentran en el terminal de lanchas de Ceiba, confirmó el director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz.

“El jueves las insertaríamos en la flota”, dijo Droz.

Ambas naves aguardan ahora por la inspección de la Guardia Costera para ser integradas a la flota de la ATM en momentos en que otra de las naves alquiladas, en este caso a la empresa Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) termina sus funciones.

Esto supone que el servicio de transporte marítimo hacia Vieques y Culebra se quedará con nueve naves en funciones:

1. El Isleño

2. Santa María

3. Marilin S.

4. Mr. Mason

5. Lady Eve

6. Mr. Row

7. Straits Express

8. Breezy Point

9. Summer Wind

Las nueve naves aún no alcanzan las once que el presidente de HMS, Matt Miller, aseguró en días recientes que tendría disponible para octubre. Sin embargo, Droz dijo que las nueve embarcaciones son suficientes para ofrecer el servicio sin problemas.

HMS Ferries es la empresa que seleccionó el gobierno desde el año pasado para, mediante una alianza público privada, proveer el transporte marítimo de San Juan a Cataño y de Ceiba a Vieques y Culebra. Esa APP es por 23 años a un costo de $750,867,388.00. En este momento, HMS Ferries está en un proceso de transición para luego hacerse cargo de la operación del servicio.

HMS operará con la flota de las naves de la ATM y con seis naves que le alquiló a la corporación pública. Inicialmente, se había dicho que HMS Ferries traería a la isla tres naves sin costo alguno, pero a preguntas de El Nuevo Día, Droz confirmó que pagan por cada una de las embarcaciones.

Lady Eve fue la primera nave que trajo HMS Ferries a la isla. Luego llegaron y están en funciones las embarcaciones Summer Wind y Breeze Point. La ATM formalizó dos contratos, a principios de este año, para alquilar a HMS Ferries las naves Breeze Point y Summer Wind. La primera, a un costo de $1.2 millones, desde el 5 de febrero hasta el 28 de febrero de 2022, y la segunda, por $1,120,000, desde el 2 de febrero hasta el 30 de junio del 2022. También la ATM pagó un depósito de seguridad de $300,000 por cada nave y desembolsó $60,000 por la movilización de cada embarcación y deberá pagar $60,000 por la desmovilización. Igualmente, la ATM debe pagar por el seguro de ambas naves que, por cada una, debe ser tener una cubierta mínima de $10 millones por cualquier suceso, $1 millón por daños personales y $1 millón por fuego o gastos médicos

Más alquileres

Ahora, a preguntas de El Nuevo Día, Droz confirmó que la ATM también formalizó acuerdos de alquiler para las naves Mr. Row, Lady Eve y Lady Brandi.

“Son unas embarcaciones que se contrataron para darle ayuda al servicio. Darle redundancia”, afirmó Droz, quien aclaró que los acuerdos entre la empresa privada y HMS se formalizaron cuando el asumió la dirección en abril pasado.

Este medio tuvo acceso a los acuerdos que fueron propuestas de HMS Ferries. Por Lady Eve, Mr. Row y Landy Brandi la ATM acordó tarifas diarias de 18 horas por nave a un costo de $6,925 y pagar por una tripulación de tres miembros $1,050. La mobilización de cada embarcación costó $95,000 y la desmovilización costar $50,000.

Las naves, indica el acuerdo, requirieron modificaciones lo que tuvo un costo para la ATM de $350,000.

Por Straits Express se pagaría una tarifa diaria de $14,423 por 18 horas, $1,050 por una tripulación de tres personas. La ATM pagó $150,000 por la movilización de la nave y deberá pagar $100,000 por su desmovilización.

“La nave es una vieja, pero en buenas condiciones. Es de 1995. Aparentemente se le cambiaron los foros de los asientos, el piso. Está pintada. Tiene los aires funcionando”, sostuvo Droz.

Se supone que en junio llegaran las tres naves que debía HMS Ferries. Miller confirmó información divulgada por este medio de que Mr. Row y Lady Brandi, sufrieron daños en Luisiana hace unas semanas a causa del paso del huracán Ida por ese estado y la tercera, Straits Express, se llenó de agua mientras navegaba cerca de República Dominicana. Esta última fue reparada, aseguró Miller.

Ahora bien, dijo que, al momento de la entrevista, desconocía el estado de Ladi Brandi que encalló en tierra en Luisiana.

Droz, por su parte, mostró a este medio un plan de trabajo -hasta el 2024- con el itinerario completo de las reparaciones y el mantenimiento de las naves así como la fecha en la que debían ser incorporadas al servicio activo. El documento, establece que las embarcaciones Julia Leigh y Mr. Mason, alquiladas a la PRFF, deben terminar su trabajo para la ATM el 22 de septiembre y el 5 de noviembre respectivamente. La barcaza Marilin S. debe dejar de dar servicios a la ATM para el 1 de diciembre.

Isla Bonita y Cayo Largo, enviadas en noviembre a Tampa, Florida, para mantenimiento en seco, regresan en noviembre próximo, sostuvo Droz. Pero antes, este jueves, la ATM añadirá a su flota la embarcación Santa María que recientemente recibió mantenimiento en seco en Saint Thomas y se terminó de reparar en Puerto Rico por empleados de la ATM.

Los alcaldes de Vieques y de Culebra, José A. Corcino y Edilberto Romero, respectivamente, secundados por los residentes de ambas islas han cuestionado la ejecutoria de HMS Ferries y el estado de las naves Summer Wind y Breeze Point, alquiladas a HMS porque alegan no son aptas para el trayecto marítimo de Vieques y Culebra, sino para ríos o cuerpos de agua con poco o ningún oleaje.

Han denunciado, igualmente, que las naves confrontan problemas mecánicos y con el acondicionador de aire, y que no cuentan con suficiente espacio para los pasajeros lo que provoca que halla gente que se quede sin abordar. También han cuestionado la morosidad de la empresa en traer tres embarcaciones que prometió: Straits Express, Mr. Row y Lady Brandi.

Lady Eve, que es la nave que primero llegó a la isla, es usada para viajar a Culebra. Miller dijo que la ATM pidió que Lady Eve no tuviese rampa, pero Droz aclaró que la nave tiene rampa que la hizo la ATM, pero no puede atracar en Vieques porque “queda muy alta en el muelle. No se puede utilizar para Vieques”.

Naves “temporeras” y detente a una compra

Miller dijo que las naves que alquila su empresa a la ATM “no van a estar aquí para siempre”.

“Están aquí hasta que la flota de ATM esté lista. No estoy disputando (las quejas). Esas naves no están diseñadas para aquí”, reconoció no sin antes insistir en que solo hay una nave de la ATM en funciones.

“La parte más importante es por qué necesitamos naves alquiladas. Que la ATM avance y arregle la flota. Esa debe ser la discusión. En eso deben enfocarse los alcaldes. Eso es lo que los alcaldes deben reclamar. Las naves alquiladas son temporeras. Son una solución a corto plazo”, apuntó Miller, quien aclaró que sus expresiones no debían ser interpretadas como quejas hacia su socio, la ATM.

Miller reconoció que “recomendó” y, en efecto, no se materializó la compra de dos naves que intentó hacer Droz en agosto pasado en Luisiana por $16 millones con $26 millones en fondos de la Administración Federal de Tránsito (FTA, en inglés). De haberse comprado, esas naves hubiesen pasado a ser administradas por HMS Ferries como parte de la APP.

“No creo que sea el mejor uso del dinero que tienen. Recomendé que no las compraran”, dijo Miller al tiempo que reconoció que el dinero que reciba la ATM de la FTA debe ser usado para mantenimiento y compra de naves aún mientras esté vigente la APP.