Oliver Franco dijo que la carta inicial de cobro ya fue redactada y se enviará “en los próximos días” a las partes involucradas, en referencia a dos compañías y un contratista, cuyos nombres no mencionó. “Este proceso se está llevando a cabo conforme al Reglamento 44, que establece claramente los pasos a seguir en estos casos”, añadió.

La administradora precisó que la normativa dispone una secuencia de notificaciones que comienza con una carta explicativa solicitando el pago en recobro. “Si no hay respuesta, se procede con un segundo aviso, y posteriormente con un tercero. En caso de que no se reciba el pago o no haya respuesta tras estas gestiones, Assmca estará remitiendo el caso a nuestra División Legal para iniciar una acción formal de cobro”, explicó Oliver Franco al describir el proceso.