Al tiempo en que dijo que lo que quiere es “que se haga justicia”, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este miércoles que no le sorprendió que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced recurriera al pueblo para pedir a través de un mensaje en Facebook que la ayuden a pagar su defensa en el caso en su contra en el Tribunal Federal por conspiración, soborno y fraude.

“No lo vi, pero a la exgobernadora la asiste la presunción de inocencia y está en su derecho de solicitar donativos para el costo de su defensa. Yo sé que el costo de la defensa en el Tribunal Federal es altísimo y también sé que la exgobernadora es una profesional de clase media”, dijo el primer ejecutivo.

“Que yo sepa, ella no tiene así grandes recursos así que no me sorprende que se haya hecho eso y lo que quiero es se haga justicia. Ya sabremos el resultado en su momento. Mientras tanto, no puedo crirticar lo que ha hecho. Ella está apelando a esa presunción de inocencia que tiene y a que la ayuden para sufragar el costo de su defensa y yo eso no lo puedo ver con malos ojos”, agregó.

Vázquez Garced, vestida con un traje azul, clamó por su inocencia.

“Vamos a luchar, por duro que sea el proceso, vamos a llegar hasta el final y vamos a poder demostrar esa inocencia. Hay ocasiones en que por la falta de recursos hay personas que pudiendo defenderse se rinden y tiran la toalla. Esa no es Wanda Vázquez Garced. Durante toda mi vida profesional, como fiscal, como procuradora de las mujeres, como secretaria de Justicia y como gobernadora de Puerto Rico, batallé contra todas las injusticias. y defendí siempre la verdad. Por eso, de la misma manera que lo hice siempre ante innumerables imputaciones que ustedes han conocido, siempre les dije de frente que eran falsas y el tiempo me dio la razón”, dijo Vázquez Garced.