La representación legal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, acusada de tres cargos por conspiración y recibir sobornos para financiar su campaña electoral, aseguró este martes al juez federal Raúl Arias Marxuach que ya tiene un conocimiento abarcador del caso que presentará en su contra la fiscalía, por lo que exigió que se acelere al trámite judicial.

Las expresiones del licenciado Luis Plaza en la vista de status de esta mañana, sin embargo, contrastaron con los planteamientos sometidos por los abogados de los coacusados de Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, quienes sostuvieron que el descubrimiento de prueba contra sus respectivos clientes es “voluminoso” y, por lo tanto, aún requiere de un extenso proceso de revisión.

Antes de cerrar los procedimientos, Arias Marxuach, juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, citó a otra vista de status para el 6 de junio.

Como parte de la vista, que se extendió poco más de 15 minutos, Plaza explicó que en pasados días sometieron al tribunal el listado de palabras clave que un equipo especial de revisión –compuesto por funcionarios externos a la investigación– debe utilizar para identificar documentos protegidos por el privilegio de abogado-cliente. El equipo de revisión deberá segregar la documentación –obtenida a través de órdenes de registro y allanamiento contra los acusados– entre privilegiada, potencialmente privilegiada y no privilegiada.

El proceso ordenado por Arias Marxuach se estableció luego que el juez denegara una moción de los coacusados para que se designara a un agente externo al Departamento de Justicia y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para que realizara la revisión de los documentos extraídos de distintas cuentas de correo electrónico de Vázquez Garced, Rossini y Herrera Velutini.

El fiscal Ryan Crosswell, por su parte, sostuvo que ha costado acelerar el ritmo de identificación de documentos privilegiados porque el equipo especial está compuesto por “abogados con los que nunca hemos trabajado”. “Tomará un tiempo que la cosa se mueva y trabajaremos tan rápido como sea posible con ellos y los abogados de defensa”, agregó.

“Hay muchos data bajo revisión”, recalcó el representante del ministerio público.

Por otra parte, Plaza subrayó que el equipo legal de la exgobernadora comenzará a hacer solicitudes puntuales a la fiscalía como parte del descubrimiento de la prueba vinculada a Vázquez Garced.

“Nos estamos moviendo de la etapa de recibir mucha evidencia del gobierno a solicitar evidencia específica. Hemos recibido cientos de miles de documentos y los estamos revisando, es un caso voluminoso. Pero realmente ya conocemos cuál será el caso del gobierno contra Wanda Vázquez y sabemos cuál será nuestra defensa de Wanda Vázquez. Nos moveremos a solicitudes específicas, no serán tan voluminosas como puede ser, por ejemplo, para la defensa de Herrera”, dijo Plaza en la vista, que se celebró de forma virtual.

El abogado pidió que la próxima vista de status se calendarizara para los próximos 45 a 60 días, aunque, en última instancia, Arias Marxuach la programó para dentro de tres meses.

“Nuestro interés es mover el caso de Wanda Vázquez rápidamente, porque hay mucha evidencia en los correos electrónicos que (el fiscal Ryan) Crosswell nos envió hoy que no tienen nada que ver con (Vázquez Garced). Quizás tienen que ver con otra gente, pero no con nosotros. Nuestro caso se debe mover tan rápido como sea posible”, insistió Plaza, lo que provocó una reacción de Arias Marxuach.

“Lo escuché tres veces en torno al mismo punto. Soy buen oyente, pero usualmente lo capto a la primera o segunda oportunidad”, le indicó el juez federal.

Por otro lado, Plaza recalcó que debe establecerse un protocolo para que el equipo legal de Vázquez Garced no tenga que ser “custodio” de información catalogada como sensible para la “seguridad nacional” de Estados Unidos. El abogado de defensa arguyó que “ninguna” de las 24 grabaciones o el resto de los 61 gigabytes de información presuntamente sensible implica a su clienta.

“Si tenemos que considerar la posibilidad de una estipulación o dispensa… algo que satisfaga tanto al tribunal como a los colegas fiscales sobre nuestro deseo de no recibir ese tipo de evidencia. Lo consideramos para acomodar cualquier deber o preocupación que tengan”, dijo Plaza.

Lilly Sánchez, la abogada defensora de Herrera Velutini, coincidió con la idea de que su cliente se encuentra en una posición “muy distinta” a la exgobernadora en relación a la evidencia que será necesario aquilatar durante el descubrimiento. La letrada mencionó, por ejemplo, que el equipo del banquero venezolano aún se encuentra preparando el listado de palabras clave que se usarán para identificar las comunicaciones privilegiadas, trabajo que supuestamente se complica “por sus numerosos negocios y correos que usaba. Tenemos sobre 100 palabras clave que esperamos entregar al ministerio público el martes o miércoles de la semana entrante”.

“Nuestro descubrimiento es voluminoso, enfrentamos los siete cargos del pliego acusatorio y un juicio rápido como lo que solicita el abogado de Vázquez no creo que sea viable para nuestro cliente si el caso se mantiene consolidado con el de la señora Vázquez. Si la señora Vázquez quiere un juicio rápido, quizás tendría que discutirse algún tipo de separación para dividirlos, porque claramente no creo, con el descubrimiento voluminoso y las dos conspiraciones alegadas en el pliego, estemos al mismo paso que Vázquez ha delineado”, planteó la abogada.

Por su parte, Michael Nadler, abogado de Rossini, un exagente del FBI, señaló que tampoco “podemos prever una fecha cercana para el juicio”, al sostener que requerirán acceso a gran parte de la información que actualmente se encuentra bajo revisión del equipo especial.

La acusación de la fiscalía federal sostiene que la exgobernadora, Herrera Velutini y Rossini conspiraron para financiar la campaña electoral de Vázquez Garced en 2020 a cambio de que la entonces mandataria utilizara su cargo para favorecer a Bancrédito International Bank and Trust, la entidad bancaria que pertenecía al empresario venezolano.