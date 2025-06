“Así que yo no voy a dar (otra) opinión, que no sea que yo radiqué el compromiso programático del Partido Nuevo Progresista con el pueblo de Puerto Rico en esa elección, (que) fue congelar el impuesto al inventario por cinco años para identificar (un sustituto). Y, de esta manera, la meta debe ser eliminar el impuesto al inventario. Eliminarlo, siempre y cuando tengamos cómo resarcir a los municipios de ese dinero que dejarían de percibir” , sostuvo.

“Como todavía no tenemos esa fuente para identificar, resarcirlo. Por eso, estamos hablando exclusivamente de congelación. Así que yo no puedo estar a favor de ningún impuesto. No puedo estar a favor de ningún cargo nuevo, porque esa no es la intención del proyecto. Y ese no fue el compromiso. El compromiso de todos los candidatos a la Cámara (de Representantes), al Senado y alcaldes del PNP con el pueblo de Puerto Rico en la pasada elección fue congelar el impuesto al inventario por cinco años”, recalcó.