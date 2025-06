Frente a la preocupación de madres y padres inmigrantes de separarse de sus hijos en medio del aumento en las redadas del gobierno federal, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes , enfatizó este martes que no buscarán quitar la custodia de un menor si alguno de sus progenitores carece de estatus regularizado en Puerto Rico.

“ Nosotros no vamos a quitar una custodia por el simple hecho de un estatus migratorio no definido. Si se encuentran en la dificultad, al ser arrestados o de tener ellos mismos que voluntariamente repatriarse, entonces, el asunto de los niños será atendido por el Departamento de la Familia ”, dijo, a preguntas de El Nuevo Día , en una conferencia de prensa interagencial desde el Palacio Rojo en La Fortaleza.

“No hemos tenido que enfrentar ninguna situación de estas (menores separados de padres inmigrantes detenidos). Hemos estado y continuaremos estando muy atentos, no solamente con los niños, sino con los adultos mayores, tal vez ubicados en hogares de cuido prolongado, para asegurarnos que no quedan en el abandono involuntario”, indicó Roig Fuertes sobre las denuncias comunitarias.