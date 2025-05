Oposición señala “desorden” y desconexión en el mensaje y gobierno de Jenniffer González

“No sabe dónde está parada. No conoce cómo administrar. Y claro, ‘barrieron’ y nos toca a nosotros recoger la basura que dejan a su paso. Pero que no se preocupen, que los tiempos cambiaron y, si ellos van a montar un circo, nosotros vamos a arreglar este país para que las 6 millones de personas que se tuvieron que ir por culpa de estos irresponsables recuperen estos espacios”, expresó el senador independiente Eliezer Molina Pérez .

“(Fue) un mensaje de otro país, que no es (en) el que vive la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas que habitamos en este archipiélago. Una vez más, lo que ha sido de manera constante durante muchos años por parte del bipartidismo, por parte de los gobiernos rojos y azules, (es) de venir a la Legislatura a presentarnos una isla que no existe. Hablando de asuntos que no responden a la realidad de Puerto Rico”, expresó el representante.