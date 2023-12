Ciales - El gobernador Pedro Pierluisi dio este miércoles la bienvenida a las sugerencias de nombres que le proporcionen decanos de las escuelas de Derecho del país y cualquier otra persona interesada para llenar las plazas vacantes de comisionados en la Comisión de Derechos Civiles (CDC), que se mantiene inoperante.

“Yo tengo la mayor voluntad de hacer los nombramientos de, obviamente, personas que tengan la capacidad necesaria, y estoy haciendo esta exhortación no solo al director ejecutivo de la CDC (Ever Padilla Ruiz), sino a los decanos que mencionas y cualquier otra persona que tenga interés en esta área del Derecho”, dijo el primer ejecutivo.

Padilla Ruiz denunció el pasado lunes, a través de El Nuevo Día, que la CDC opera, hace cinco meses, solo con uno de los cinco comisionados que debe tener en propiedad, lo que mantiene casi detenidas las funciones de este cuerpo investigativo y fiscalizador. El director ejecutivo reveló que, pese a varias cartas que envió a La Fortaleza, incluyendo nombres de posiciones candidatos, no obtuvo respuesta alguna. Este miércoles aclaró que los nombres se los proveyó verbalmente a quienes eran asesoras del gobernador, Ciení Rodríguez y Joanne Vélez.

Además, precisó que, de manera confidencial, sometió dos informes de investigaciones. Uno de ellos está relacionado con las muertes en las cárceles por los pasados 10 años, que comenzó, según Padilla Ruiz, cuando contaba con más comisionados y, el otro, con “la violación sistemática de las personas privadas de libertad en los hospitales psiquiátricos”.

Por su parte, los decanos de las escuelas de Derecho de la Universidad Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Julio Fontanet y Fernando Moreno, respectivamente, calificaron de “inaceptable” que la CDC esté inoperante. Ofrecieron enviar al primer ejecutivo nombres, luego de que este dijera que no había llenado las plazas porque no tenía candidatos.

“Yo verifiqué y no, no se habían sometido nombres algunos. No se habían hecho recomendaciones de personas para ocupar puestos en la CDC”, aseguró Pierluisi sobre las expresiones de Padilla Ruiz.

“Sí llegaron tres cartas. En ninguna se sometieron nombres de personas recomendadas para estos puestos. Una levantaba una problemática en particular. Se está atendiendo. En dos de ellas, se pedía reunión y la reunión ya está pautada para el lunes próximo”, agregó.

Pierluisi recordó, de paso, que no hay paga para los comisionados de la CDC.

“Esto es un trabajo estrictamente cívico. El que esté dispuesto a dedicarle tiempo a este tema que es un tema importante, bienvenido sea”, recalcó.

Acerca de los dos informes confidenciales de pesquisas que la CDC le hizo llegar, el gobernador no dio detalles y mencionó que no todos los documentos que remiten a La Fortaleza llegan a él.

“Eso tiene que haber llegado al personal de La Fortaleza. Esas cosas se canalizan. La práctica es que en cualquier informe, si se señala cualquier irregularidad o posible violación de ley, automáticamente, eso se refiere a Justicia. Esos informes no llegan a mí personalmente, pero se canalizan”, puntualizó.

Sostuvo, además, que la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) tienen jurisdicción para investigar violaciones a derechos civiles.

“Esas dos entidades que yo acabo de mencionar son las entidades a las cuales uno le debe cursar una querella por cualquier violación de derechos civiles. Yo estoy seguro de que van a cumplir con su deber ministerial”, afirmó.

El gobernador hizo sus expresiones tras entregar 43 residencias en el proyecto Verde Real, de Ciales, gracias a una inversión de $6.1 millones de la Administración de Vivienda Pública (AVP), agencia que recibió el dinero del Departamento de la Vivienda federal.