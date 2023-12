Independientemente de si el gobernador Pedro Pierluisi recibió o no nombres de personas interesadas en asumir como comisionados de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), el mandatario debió llenar las vacantes que se fueron acumulando en el organismo fiscalizador, que hoy cuenta con solo uno de sus cinco miembros, opinaron dos decanos de escuelas de Derecho del país.

En entrevistas separadas, los abogados dijeron que Puerto Rico no debió quedarse con una CDC inoperante, cuando muchos de sus problemas actuales, y que ameritan acción, son por la violación de derechos.

“Es inaceptable que, en Puerto Rico, la CDC esté, de facto, inexistente porque, en Puerto Rico, hay muchos problemas de esta naturaleza. Por ejemplo, las muertes en las cárceles, el tema de discrimen por razón de origen racial, la pobreza, ser mujer o el discrimen por orientación sexual no tradicional, particularmente los trans que son muy perseguidos. Son sectores muy marginados por los que la CDC aboga y que resultan más perjudicados por la inoperabilidad de este ente”, sostuvo Julio Fontanet, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

“Los informes de ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) sobre la situación preocupante de la Policía, las muertes que están aconteciendo en las cárceles y la situación de las mujeres que son asesinadas son asuntos que atiende la CDC. Realmente, hay una gran necesidad de que haya un ente que esté monitoreando cómo el gobierno de Puerto Rico enfrenta y atiende todos estos problemas. Uno no quisiera pensar que no los nombran (los comisionados) para que no haya un ente fiscalizador. Eso sería terrible”, agregó.

Mientras, su homólogo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Fernando Moreno, recordó por qué se creó la CDC, en 1965, y que, aunque las situaciones han variado, su pertinencia persiste.

“Era una época en la que se perseguía a ciertos sectores, principalmente por sus ideologías políticas, y el país se ve en la necesidad de establecer un ente donde alguien vele al gobierno y que no haya excesos, como los que vimos en el Cerro Maravilla. Hemos visto en otras instancias donde se persigue a independentistas o a socialistas, o a personas de diferentes ideologías políticas”, destacó Moreno.

Para el abogado, “en la medida que la polarización, en ese sentido, disminuyó o dejó de ser tan visible, pues la CDC –tal vez– no tuvo el protagonismo que tuvo en sus orígenes. Pero yo creo que estamos viviendo un tiempo de nueva polarización y de nueva persecución política, donde es muy importante que ese tipo de organismo esté y esté compuesto por las mejores personas que tengamos en el país”.

El director de la CDC, Ever Padilla Ruiz, denunció a El Nuevo Día que, hace cinco meses, la CDC solo cuenta con uno de los cinco comisionados que debe tener en propiedad, lo que mantiene casi detenidas las funciones de este cuerpo investigativo y fiscalizador.

Destacó que, pese a múltiples esfuerzos, incluso enviarle posibles candidatos al gobernador, no ha habido resultados. Igualmente, reveló que cursó a Pierluisi –de manera confidencial– informes de pesquisas recientes, sin recibir respuesta. El mandatario, desde que llegó al cargo en 2021, no se ha reunido con personal de la CDC, aseguró Padilla Ruiz.

Pierluisi sostuvo, por su parte, que no le habían “llegado nombres de personas recomendadas para la CDC”. Además, abrió la puerta para que le sometieran candidatos o candidatas. De hecho, tras la reseña de la denuncia, pautó una reunión este lunes con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, para atender el tema.

Al respecto, Fontanet dijo que, a partir de este miércoles, someterá al primer ejecutivo un listado de cinco candidatos.

El gobernador también declaró que no era fácil reclutar personas para cargos que debe ratificar el Senado, como los comisionados, puesto que no hay acción o no los confirman.

La CDC debe tener cinco comisionados, que no cobran y cuyos términos son escalonados. Solo le queda un comisionado, Andrés Córdova Phelps, cuyo nombramiento vence en 2025. El organismo, para tener el cuórum necesario, debe tener en funciones, al menos, tres miembros.

“Te garantizo que, en Puerto Rico, hay muchos abogados y académicos de todas las ideologías políticas. Si es que eso es un issue para el gobernador, para que puedan asumir esa posición (de comisionado), no hay excusa”, afirmó Fontanet.

Moreno agregó que no es difícil conseguir personas “con intereses en los derechos civiles en Puerto Rico”.