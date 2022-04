El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este martes que toda persona que use el AutoExpreso en estos momentos en que el servicio no está en funciones deberá pagar posteriormente y de manera retrospectiva la cantidad adeudada.

Además, el primer ejecutivo enfatizó en que el gobierno de Puerto Rico no pagará a los hackers que exigen dinero para liberar los datos del AutoExpreso, que administra la empresa Professional Account Management.

“Eso está en investigación y la política pública del gobierno es no estar pagando rescate por cualquier hackeo o pirateo de cuentas cibernéticas. Esa es la política pública del gobierno, pero yo no puedo comentar en cuanto a si esa exigencia está pendiente o no porque eso está bajo investigación”, dijo el gobernador.

No quiso precisar cuánto es la cantidad de dinero que piden los hackers.

“Yo no entro en esos detalles y prefiero no hacerlo también para propósitos investigativos”, afirmó.

Respecto a los conductores y cómo les afecta la situación, el gobernador aseguró que no habrá multas por usar el AutoExpreso, pero el peaje deberá ser pagado posteriormente.

“Nadie se va a perjudicar. Eso sí, todo el que está utilizando los expresos, obviamente, se está registrando (el uso). En su momento, van a tener que pagar por el uso. Pero no se les va a multar”, indicó.

“Lo que sea que se adeuda sí se va a reclamar en su momento así que obviamente tienen que tener eso presente. Obviamente, el que use el AutoExpreso tiene que pagar por ello. No sería justo con los que están pagando que tienen las cantidades en sus cuentas y los que no las tengan”, agregó.

La semana pasada el gobierno ofreció información del hackeo luego que se registraran problemas con el servicio de AutoExpreso. Desde entonces, el sistema no funciona.