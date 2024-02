Pedro Pierluisi apuesta a ampliar estrategias existentes para frenar la delincuencia

La despenalización de las drogas no está planteada, en estos momentos. “Nunca he favorecido la legalización. Sí lo he dicho, y lo repito, que me parece que los usuarios no deben estar en las cárceles. Ya la forma y manera de cómo logramos eso, puede variar, pero no me parece que la cárcel es la solución para la persona que tiene un problema de abuso de sustancias”, señaló.