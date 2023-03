Camuy - De Vilmarie Rivera no ser confirmada como procuradora de las Mujeres por no contar con los votos suficientes, el gobernador Pedro Pierluisi estaría dispuesto a nominar a otra persona, confirmó, hoy, jueves.

“Es un tema que estamos monitoreando. Estamos en comunicación con el liderato legislativo y con la propia procuradora designada y, entonces, pues veremos sobre la marcha lo que sucede”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de los periodistas tras participar en Camuy de la inauguración de un tramo de la PR-2 y la PR-4491. Ambas vías fueron escarificadas, pavimentadas y se le colocaron huellas de gato para mayor seguridad.

El Nuevo Día le preguntó a Pierluisi si Rivera le ha pedido que retire su nominación a lo que respondió: “En este mismo momento no puedo indicarte que ese ha sido el caso”.

“Pero como he dicho anteriormente, si me piden que retire el nombramiento (lo haré), y lo he hecho en el pasado, así que veremos lo que sucede”, sostuvo el gobernador.

Rivera compareció a una vista pública la semana pasada y, hasta el momento, no ha sido confirmada.

Rivera Sierra dirigió por 18 años el Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced. También fundó y dirigió la Red de Albergues de Violencia de Género.

El portavoz de la delegación del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, ha expresado públicamente sus reservas con el nombramiento y también ha hecho lo propio la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. Además, el presidente senatorial, José Luis Dalmau, ha expresado que, pese a que Rivera cuenta con la trayectoria y la experiencia en el manejo de las víctimas de violencia de género, no tiene los votos necesarios para ser confirmada.

“Cada cual tiene que ejercer su juicio. Mi juicio es que tiene las credenciales, la experiencia, el compromiso. Pero tengo que respetar a los miembros del Senado si discrepan de ese juicio. Por algo tenemos un sistema -que funciona- a base de que el gobernador nombra, pero es el Senado el que confirma o no”, apuntó Pierluisi.

“En ocasiones, me desagradan esas decisiones que se toman en el Senado por las cuales no confirman designados que yo tengo. Designaciones que yo he hecho. Pero tengo que respetar. Así es nuestro sistema constitucional. Si ese fuera el caso (que no recibe el aval de los senadores), pues tendré designar a otra persona”, agregó.