El gobernador Pedro Pierluisi, junto al liderato de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en la isla, anunció este lunes que aprobaron 15 proyectos para restaurar el sistema de generación, transmisión y distribución eléctrica.

Los proyectos representan $107 millones en fondos provistos por FEMA y $9.2 millones de fondos federales destinados para mitigación, detalló en conferencia de prensa.

Pierluisi precisó que la cantidad total de proyectos que habrá para el sistema energético es de 216 y que deben estar listos en ocho años.

Cuestionado si la cifra de proyectos aprobados le complace, puesto que representa solo 6.9% de la totalidad de los proyectos cuando ya han transcurrido casi cinco años del huracán María, el primer ejecutivo sostuvo que no era la forma correcta de ver el asunto.

“Es que estos trabajos no comenzaron hace cinco años atrás. No es justo evaluar esto de esa manera. Por los primeros cuatro años, por no decir casi los cinco, lo que tuvimos fueron proyectos de emergencia que han mejorado el sistema permanentemente”, apuntó.

“Aquí lo que estamos hablando, más bien, es el rediseño de todo sistema eléctrico de Puerto Rico. Rediseño y reconstrucción”, agregó.

Además, argumentó que a los 15 aprobados se añadirán próximamente otros 21 proyectos que ya fueron sometidos a la evaluación de FEMA.

“Deben estar aprobados en cuestión de dos o tres meses. Para estar hablando de 36″, dijo Pierluisi.

Aseguró que habrá un “aumento exponencial” de proyecto para la red eléctrica, que sigue frágil.

“Ahora esto coge su propio curso. FEMA va a estar reembolsándole costos tanto a LUMA (Energy) como a PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica) y LUMA y PREPA con sus equipos de diseños van a seguir sometiendo alcances de trabajo para llegar, en su momento, a los 216 que mencioné”, explicó.

De paso, el gobernador enfatizó en que no se pueden cambiar postes y líneas de transmisión sin planificación y con sucesión.

“Entiendan, esto es una cosa muy seria. Esto no es venir aquí y para que suene bonito en las gradas (decir): ‘No se preocupen que en dos meses vamos a cambiar todo el sistema’. Sí, estaríamos apaga’o por dos meses. Esto va a tomar años, pero se va a hacer consecuentemente”, destacó.