El gobernador Pedro Pierluisi no descartó este lunes extender la determinación administrativa que permite que desde el jueves pasado hasta el 6 de octubre los alimentos procesados estuviesen libre del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) como una medida para paliar la emergencia que vive la isla tras los estragos que causó el huracán Fiona.

“No me lo han plenteado formalmente, pero si llega a mi consideración, lo que habría que hacer es considerar a la Junta (de Supervisión Fiscal) para su visto bueno desde el punto de vista fiscal. No, no lo descarto. Lo que pasa es que ese planteamiento a mí no ha llegado”, afirmó el primer ejecutivo.

La Junta de Supervisión Fiscal debe aprobar este tipo de medida dado que tienen un impacto sobre el fisco. El Departamento de Hacienda es el encargado de viabilizar la orden administrativa.

El gobernador no precisó cuánto dinero ha dejado de entrar a las arcas del gobierno a raíz de la eliminación del IVU sobre los alimentos procesados por los pasados cuatro días. Indicó que esa información se puede proveer más adelante.