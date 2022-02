El gobernador Pedro Pierluisi no tiene entre sus planes retirar el nombramiento de Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, a quien nominó para un ascenso al Tribunal de Apelaciones.

El primer ejecutivo dijo que la designación debe seguir su curso en la Legislatura.

“No he pensado en eso (retirar el nombramiento). Ya él pasó por el proceso de las vistas públicas. Ahora lo que procede es que lo lleven a votación”, sostuvo a preguntas de los periodistas tras una conferencia de prensa en La Fortaleza donde anunció los Valores del Año en la Uniformada.

Díaz Reverón, durante una vista pública realizada recientemente ante la Comisión de Nombramientos del Senado, defendió su trayectoria de 34 años como abogado, recalcó que todas las investigaciones administrativas que se han hecho sobre su figura lo han exonerado y que se ganó una nominación de ascenso al Tribunal de Apelaciones por sus méritos y no porque su esposa es la pasada gobernadora.

PUBLICIDAD

Posterior a la vista pública, Laura Mercedes Coss Guzmán, una abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal ante la Oficina de la Administración de los Tribunales, aseguró que Díaz Reverón le mintió a la Legislatura.

“El licenciado Jorge Díaz Reverón les ha mentido descaradamente. Tengo evidencia que acredita que él no dejó sin efecto la querella que él me presentó. En un momento, alguien le preguntó sobre la querella que él me presentó y contestó que la había dejado sin efecto porque yo era una abogada joven. Eso es una vil mentira”, dijo Coss Guzmán al Senado.

Detalló que el 22 de junio de 2015 Díaz Reverón presentó una moción ante el Tribunal Supremo como parte del proceso con el que buscaba su desaforo.