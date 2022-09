Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Utuado. El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este miércoles expresarse en la misma línea que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien dio un ultimátum a la empresa LUMA Energy para que energice su pueblo.

Más bien, Pierluisi dijo que LUMA Energy debe entablar comunicación con Rivera Cruz, quien dijo -a través de las redes sociales- que concedía hasta el sábado a la empresa para que sus brigadas trabajaran con los cuatro hospitales de su municipio que aún no tienen servicio eléctrico, pese a que la zona norte y metro de Puerto Rico fue la menos afectada por el huracán Fiona.

El alcalde precisó que si LUMA Enrgy no se mueve a Bayamón, él mismo traerá brigadas para atender la falta de luz en los hospitales.

“Cada alcalde reacciona a su manera y dependiendo de la situación que confronta. Es importante que LUMA se comunique con el alcalde, mantenga al alcalde informado y en cuanto a lo que un alcalde puede o no puede hacer, otra vez, es su responsabilidad y eso es todo lo que voy a decir”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día.

“Una cosa es lo que un alcalde puede decir a base de un municipio en particular. Otra cosa es la que yo -como gobernador- puedo decir cuando estamos hablando de toda la isla. La isla no es la misma por todas partes. Hay áreas más afectadas que otras. En algunas áreas va a tomar más tiempo restablecer el servicio eléctrico que en otras. Yo lo que estoy pidiendo, contrario a lo a pasó en María, es que gran parte de la población ya tenga su servicio y de igual manera el sector privado entre hoy, mañana, en estos próximos días. Y eso, yo estoy dándole seguimiento obsesivamente. Es un proceso, pero se está llevando a cabo. Hay buen trabajo en equipo”, aseveró Pierluisi cuando se le cuestionó si el ultimátum no era tiempo suficiente.

Molesto también el alcalde de San Germán

Posterior a las expresiones de Cruz Rivera, el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, tronó también contra LUMA Energy.

“Es hora de que LUMA Energy asuma su responsabilidad y llegue con las brigadas a San Germán a levantar nuestro sistema de energía eléctrica”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

Olivera exigió “pronta acción” de LUMA Energy cuando ya la mayoría de las vías públicas están despejadas. Destacó que ninguna parte de San Germán cuenta con luz.

En medio de estos reclamos, el gobernador dijo que se trabaja por áreas, dando prioridad a la transmisión.

“Yo estoy enfocado, en este momento dado, en la transmisión. Tan pronto se levanten todas esas líneas de transmisión, pues se va a poder energizar todas las áreas en las que no hay grandes problemas, en las líneas de distribución. Esa es la meta. Uno va paso a paso. Y yo estoy confiado que se va a lograr”, puntualizó Pierluisi.