El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este martes haber intentado distanciarse de su primo, Walter Pierluisi Isern, luego de que la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) junto al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) realizara, la semana pasada, un allanamiento en su bufete, en San Juan.

“Es que es increíble, o sea, como… algunos están como obsesionados con manchar reputaciones, ataques maliciosos. Primero que nada, eso de distanciarme, eso sale de un titular y no es correcto. Cuando a mí me abordaron sobre este tema acababa de ocurrir el allanamiento o algo parecido en la residencia del primo mío Eduardo Pierluisi. Todo lo que yo hice fue decir cuál era el parentesco y de igual manera decir que no tenía conocimiento alguno del asunto”, afirmó el primer ejecutivo a preguntas de la prensa.

Agregó que desde el allanamiento solo sabe “del asunto lo que los reportajes han indicado”.

PUBLICIDAD

“Así que esto no es cuestión de yo distanciarme. Lo único que yo conozco de esto es lo que ustedes mismos, los medios, han reportado”, dijo Pierluisi.

A tono con informes periodísticos, Pierluisi precisó qué cargos han tenido sus primos, Walter y Eduardo Pierluisi, en su campaña política, información que al ser abordado el día del allanamiento, no proveyó.

“Voy a repetir lo que se sabe, que es de conocimiento público desde mi última campaña. Cuando yo estoy en campaña, se sabe exactamente quién está en mi estructura de campaña. En el caso de Walter Pierluisi, estaba a cargo de la coordinación política. Y en el caso de Eduardo Pierluisi, estaba a cargo de operaciones”, dijo.

“Siempre han colaborado. Son parientes míos. Siempre han colaborado en mis campañas. Eso es de conocimiento público”, agregó.

¿Por qué no lo expresó en aquel momento (el día del allanamiento)?, se le cuestionó al gobernador.

“No tenía por qué yo expresar eso. Lo único que me dijeron fue que acababa de ocurrir un allanamiento y me preguntaron cuál era el parentesco. Yo indiqué cuál era el parentesco y dije que no tenía conocimiento alguno del asunto. Entonces, ahora, a base de los reportajes, lo que he visto es que esto (el allanamiento) tiene que ver con una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda federal. Y lo que yo sé, y esto lo sabe mucha gente, es que mi primo Walter Pierluisi, lleva cerca de 27 años dedicándose a administrar residenciales públicos en Puerto Rico con fondos federales bajo múltiples administraciones, tanto en Puerto Rico como a nivel federal”, sostuvo el gobernador.

PUBLICIDAD

“Yo tengo que pensar que él sabe cuáles son los requisitos de ley aplicables y que los cumple. Pero aparte de eso, no sé absolutamente más nada porque eso, otra vez, la administración de residenciales públicos eso es un programa federal. Eso va a subastas”, abundó.

El mandatario refirió cualquier pregunta sobre el tipo de contrato o trabajo que realiza su primo con el gobierno al Departamento de la Vivienda o la Administración de Vivienda Pública.

Como parte del allanamiento, fueron ocupados los teléfonos celulares de Walter y su hermano Eduardo. Walter Pierluisi Isern figura como presidente de la empresa American Management and Administration Corporation, en la que también trabaja su hermano. La residencia de Eduardo también fue allanada.

Cuestionado si ese era el único contrato que poseía su primo con el gobierno, Pierluisi respondió “Bueno, la familia es numerosa, pero que yo sepa es Walter Pierluisi el que tiene esta empresa, que es de toda la vida, 27 años”.

Dijo que luego del allanamiento no ha tenido comunicación con sus primos.