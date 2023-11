A pesar de las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro Pierluisi advirtió este jueves que seguirá adelante con el proyecto de ley que ajusta las tasas contributivas, e instó al ente que controla las finanzas públicas para que deje a un lado su postura “tan restrictiva”.

Incluso, el primer ejecutivo advirtió que, de ser necesario, presentaría nuevamente la medida de reforma contributiva -tal y como la sometió su administración a la Asamblea Legislativa- durante la próxima sesión ordinaria, que inicia en enero.

Por el momento, sin embargo, analizará la legislación tal y como la aprobó la Legislatura para decidir si la convierte en ley o no.

“Tengo que estudiar el proyecto con mi equipo de trabajo y determinar cuál es el impacto fiscal real. En esa carta, la Junta habla de un impacto fiscal de más de $700 millones, cuando (en) el proyecto que yo sometí a la Legislatura, el impacto fiscal es como $200 millones menos que eso, o sea, que quiero tener claridad, primero, de por qué se está hablando de un impacto fiscal de más de $700 millones porque ese no era el escenario cuando se sometió el proyecto”, comentó el mandatario en conferencia de prensa.

“También voy a estar exhortando a la Junta de que deje de ser tan restrictiva en esta área tan importante, que es el área de desarrollo económico. Este proyecto tiene cuatro aspectos muy importantes, que voy a insistir las veces que tenga que insistir, hasta lograrlo”, enfatizó.

Sobre los aspectos a los que hizo referencia, detalló que se trata de un alivio contributivo a la clase media, también para las empresas -particularmente las pequeñas y medianas-, un ajuste a la inflación y la simplificación del sistema tributario.

“En esos cuatro aspectos, yo voy a insistir ante la Junta. Si lo que ha pasado aquí es que la Legislatura aprobó otras cosas que aumentaron el impacto fiscal, pues, entonces, eso lo tendré que evaluar para decidir si le imparto firma y, de todas maneras, trato de convencer a la Junta, o si no le imparto firma”, explicó.

El Proyecto de la Cámara 1839 fue aprobado el último día de la sesión ordinaria, con enmiendas a la versión que había presentado el primer ejecutivo, aunque mantiene algunas disposiciones de la propuesta original de La Fortaleza, como la reducción en las tasas de contribución sobre ingresos a individuos.

Entre otras cosas, uno de los cambios, en el proceso legislativo, fue la eliminación del texto que hubiera extendido beneficios contributivos como los que otorga la antigua Ley 22 –ahora parte de Ley 60 de 2019– a inversionistas puertorriqueños.

Otro de los cambios efectuados por los legisladores fue el ajuste por costo de vida o inflación. La propuesta original establecía un ajuste fijo por costo de vida de 3.89% a base de la tasa de inflación registrada los primeros nueve meses del año contributivo y utilizando datos del Índice General de Precios al Consumidor del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Pierluisi destacó que, antes de haber sometido el proyecto de administración, había estimado en cerca de $500 millones su impacto fiscal, lo que no coincide con el de la JSF.

El miércoles, pocas horas después de aprobarse la medida en la Legislatura, la Junta exhortó a los legisladores a no enviar la pieza a La Fortaleza y al gobernador a no firmarla, por entender que atenta contra la estabilidad fiscal de la isla.

“La Junta exhorta a la Legislatura a no enviar el proyecto de ley al gobernador para su firma, así como exhorta, del mismo modo, al gobernador a no convertirlo en ley. En su lugar, alentamos a ambas ramas del gobierno a reunirse con la Junta de Supervisión para trabajar juntos en un presupuesto que financie adecuadamente los servicios, y en un plan de reforma contributiva que sea asequible y conduzca a un crecimiento económico a largo plazo para un Puerto Rico en recuperación”, comunió la JSF por escrito.

El ente fiscal alega que, de convertirse en ley la pieza, se reducirían los ingresos del gobierno en unos $750 millones este año fiscal y en alrededor de $3,000 millones los próximos cinco años.

“Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del gobierno volvería a caer en déficit, borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico. Es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico, el presupuesto del año fiscal en curso y Promesa”, indicó la JSF en su carta.

Pero Pierluisi argumentó este jueves que el Departamento de Hacienda ha logrado recaudos “superiores” a los que la JSF calculó que tendría.

“Entonces, un uso adecuado de ese sobrante es precisamente darle un alivio contributivo, y repito, a la clase media trabajdora y a las empresas que no tienen exenciones contributivas”, afirmó mandatario.

“Yo voy a seguir insistiendo en el alivio de la manera que sea. Si por alguna razón esta medida no prevalece porque le añadieron disposiciones que aumentan su costo, el impacto fiscal que tiene, pues volveré a la carga con otro proyecto de alivio, pero yo no me voy a rendir. No me voy a rendir porque hace falta ese alivio contributivo en Puerto Rico”, insistió.

“Es una manera correcta de estimular nuestra economía, de propiciar desarrollo económico en Puerto Rico y que la Junta deje de existir, hasta cierto punto, ya irrazonablemente, de que si uno va a bajar una contribución, tiene que aumentar otra. Esa postura inflexible de la Junta tiene que cambiar porque así no vamos a poder lograr el desarrollo económico que todos queremos”, aseveró.