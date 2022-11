En medio de repetidas denuncias por supuestas irregularidades en el Departamento de Justicia, el gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que no debía intervenir para exigir cuentas por los cuestionamientos públicos al desempeño de la agencia.

“Mi intervención se circunscribe a pedir , exigir que el departamento sea efectivo, que logre un número alto de convicciones, que siempre tenga sus prioridades claras y ese es el caso”, dijo el primer mandatario.

La exfiscal Janet Parra denunció irregularidades con el manejo de 15 casos que supuestamente estaban listos para radicar, pero no se hizo. Previamente, la fiscal Betzaida Quiñones denunció que, supuestamente, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y la exjefa de fiscales, Olga Castellón, intervinieron indebidamente para detener la investigación del asesinato del trapero Kevin Fret.

La misma alegación hizo sobre la pesquisa en cuanto a la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena en el 2018. Alegó que se interrumpió en algún momento por instrucciones que recibió en el Departamento de Justicia para detener gestiones investigativas.

PUBLICIDAD

Además, el Departamento de Justicia recibió un revés cuando el juez Rafael Villafañe Riera no encontró causa para juicio contra los cinco hombres que fueron imputados por el asesinato del exboxeador Héctor “Macho” Camacho y Adrián Alberto “Yamil” Mojica Moreno.

“No es que están generalizando. Siempre pueden haber casos particulares en los que el desempeño pudo haber sido mejor, pero el Departamento de Justicia, en cualquier momento dado, está manejando cientos de casos”, dijo Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

“Unos que yo velo en particular son los casos producto de la iniciativa “100x35″, que busca identificar gatilleros. Sacarlos de circulación y demás. En ese tipo de casos, el porcentaje de convicciones de Justicia, en los casos vistos es de alrededor de 93%, o sea, que la efectividad del departamento en casos bien importantes… casos de asesinatos, casos que, otra vez, tienen que ver con gatilleros, ha sido bien efectivo”, abundó.

Destacó que está satisfecho con el desempeño del Departamento de Justicia.

“Justicia está cumpliendo su misión”, dijo Pierluisi.

Del mismo modo, Pierluisi se mostró molesto al recibir preguntas continuas sobre la situación en el Departamento de Justicia. Igualmente, se manifestó en contra de que se elimine la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

“Háblenme de fortalecer el departamento (de Justicia). No me hablen de de desarticular el departamento. Háblenme de fortalecer el Panel sobre el Fiscal especial Independiente. No me sobre cómo eliminarlo o limitarlo”, sentenció el primer ejecutivo.