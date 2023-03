El gobernador Pedro Pierluisi rechazó hoy la premisa de que su administración falló en defender con evidencia la Ley 41-2022 que enmendó la reforma laboral de 2017 y anticipó que el pleito contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llegaría hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“La jueza (Laura Taylor Swain) aparentemente sí, entiende que no se cumplió con todos los requisitos de (la Ley) Promesa. Pero déjeme ser claro. Primero que nada, aquí se sometió la certificación exigida en promesa bajo la sección 204 de (Promesa), una certificación en la que el ejecutivo dice que este proyecto de enmiendas a la reforma laboral no era significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado por la Junta. Segundo, no una, dos entidades del gobierno certificaron que la medida no tenía impacto fiscal significativo, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, afirmó hoy el gobernador en un encuentro con periodistas.

En su determinación, emitida el 3 de marzo, Swain sostuvo que el gobierno incumplió con la sección 204 de Promesa, que exige que, al firmar proyectos de ley, se someta a la JSF “una estimación completa y precisa ‘que cubre los efectos de ingresos y gastos de la nueva legislación’ durante todo el período del plan fiscal”.

La jueza federal, asimismo, señaló que, en su defensa del estatuto, la administración de Pierluisi planteó que era “imposible” realizar proyecciones de impacto fiscal, al sugerir un “enfoque de ‘esperar y ver’” los resultados de su implementación.

El mandatario, quien ayer regresó de un viaje oficial a México, sostuvo hoy que la firma Devtech desarrolló un estudio “sobre el impacto macroeconómico” de la Ley 41, que restituyó ciertos derechos que los trabajadores habían perdido con la reforma de 2017. En su sentencia, Swain determinó que la anulación de la Ley 41 tendría efecto retroactivo, por lo que ya patronos le han anunciado a sus empleados que buscarán, por ejemplo, recuperar dinero desembolsado por concepto del bono navideño.

Según el gobernador, desde la firma de la ley en junio de 2022, las tasas de empleo y los recaudos del gobierno han ido en aumento, evidenciando, a su juicio, el beneficio del estatuto.

“Los hechos comprueban que teníamos y todavía tenemos la razón. (…) Esto va a acabar en una solicitud de revisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha, porque esta medida en una medida justa y razonable y, si acaso, lo que propende es a lo que ha pasado, más empleo, más desarrollo económico y más recaudos para el Gobierno de Puerto Rico”, manifestó Pierluisi, quien catalogó como una “insensibilidad” que haya patronos exigiendo a sus trabajadores que restituyan fondos.

En pasados días, figuras como el senador popular Juan Zaragoza han acusado al gobierno de Pierluisi de dejadez en su defensa de las leyes que impugna la JSF. Zaragoza, quien ha expresado interés en una candidatura a la gobernación, exigió la renuncia de Omar Marrero, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Pierluisi, por otra parte, aseguró que la Aafaf se encuentra preparando los informes requeridos para justificar la Ley 105-2022, que ordena incrementar los salarios de fiscales, procuradores de Menores y registradores de la Propiedad. La JSF, en una carta del 6 de marzo, ya exigió que se paralice su implementación hasta que se determine el alcance del impacto fiscal.

“Aquí constantemente la Aafaf está sometiendo informes. Hay veces que la Junta recibe un informe y no es de su agrado (y) pide otro informe. Se pasan pidiendo informes y nosotros hacemos el esfuerzo de cumplir con sus requerimientos. Pero llega el momento en que uno dice ‘ya’”, afirmó el primer ejecutivo.