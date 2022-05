El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, denunció hoy, lunes, una supuesta incongruencia o inconsistencia de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) al atender las querellas o peticiones de investigaciones ante su consideración.

“Desestimar las solicitudes de investigación por razones que la ley permite que se puedan realizar investigaciones incluso más allá de las solicitudes que hicimos nosotros, básicamente es una decepción total para el pueblo puertorriqueño porque este asunto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias”, dijo Cruz Burgos en conferencia de prensa junto al representante Héctor Enrique Ferrer y el exlegislador Luis Vega.

La denuncia del trío de populares surgió luego de que el contralor electoral, Walter Vélez, determinara el pasado viernes desestimar la querella presentada por los populares para que que se investigaran las operaciones del súper PAC Salvemos a Puerto Rico y su posible vínculo con el comité de campaña de Pedro Pierluisi a raíz de la declaración de culpabilidad de Joseph Fuentes Fernández.

La OCE determinó que la querella de los líderes populares no sería atendida porque “no cumple con los requisitos mínimos requeridos por la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”.

En cambio, la OCE retomó la pesquisa de una querella radicada en agosto de 2020 por el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila Torres, para que se investigara al comité de campaña de Pierluisi y su supuesta coordinación con Salvemos a Puerto Rico y los PACs Foundation for Progress, Inc. y Fundación Pro Igualdad, Inc., entidades que, supuestamente, donaron $250,000.

Cruz Burgos dijo que respetaba a Vélez “no obstante, me parece que erró en su interpretación y adjudicación”.

“La declaración jurada en el foro federal es más robusta que la propia declaración jurada que hemos sometido”, sostuvo.

“Espero que el anuncio de reabrir la otra querella para empezar la investigación produzca una investigación contundente, seria y profunda. No se puede despachar querellas con excusas que después se dejan a un lado para reabrir otras que se despacharon con la misma excusa”, agregó.

Recordó que en el 2016 la OCE tenía ante su consideración una querella o petición de pesquisa contra el comité de campaña de Ricardo Rosselló. Indicó que la OCE la desestimó, pero subrayó que “la Ley 222 (Ley para el Financiamiento de las Campañas Políticas) faculta a la OCE a utilizar cualquier información a la que tenga acceso o que le llegue de cualquier fuente para fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas”.

“Una declaración de culpabilidad -con toda la información que se le entregó- iba por encima de cualquier declaración jurada que sometiera este partido, cualquier individuo en Puerto Rico así que esa investigación se debe dar”, dijo el secretario general del PPD.

De paso, Ferrer, quien preside la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública, anunció que comenzará una “investigación sobre el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico en aras de esclarecer lo sucedido tanto en la campaña del 2020 y este super PAC”.

Además, los populares pidieron al secretario de Hacienda, Francisco Parés, que investigue si quienes donaron a través de dos organizaciones sin fines de lucro, a través de dos organizaciones sin fines de lucro, recibieron créditos contributivos al llenar sus planillas sobre contribuciones de ingresos.

“Esto no es poca cosa. Aquí hay un gobernador elector con miles y miles de dólares que se recaudaron de manera fraudulenta al punto que quien los recaudaba y los manejaba se declaró culpable a nivel federal”, sentenció Cruz Burgos.