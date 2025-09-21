Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

PRIDCO derrumba propiedades deterioradas para sacar provecho a los terrenos

El director Roberto Lefranc Fortuño indicó que identificaron 22 activos, y ya han demolido ocho

21 de septiembre de 2025 - 3:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Demolición de una de las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial ubicada en Arecibo. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El director de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), Roberto Lefranc Fortuño, anunció este domingo que impulsan un plan para demoler cerca de una veintena de estructuras propiedad de la corporación pública, que han permanecido en desuso por años y se han deteriorado considerablemente sin que puedan generar ingresos.

RELACIONADAS

“Anunciamos el comienzo de lo que va a ser un plan agresivo de reutilizar las facilidades de PRIDCO. Como bien ustedes saben, las facilidades de la Compañía de Fomento Industrial son de la época de los 40 y los 50, que tienen ya una vida útil sumamente deteriorada”, manifestó Lefranc Fortuño, en una conferencia de prensa en el Palacio Rojo, aledaño a La Fortaleza.

En un aparte con El Nuevo Día, explicó que han identificado, al menos, 22 edificios de PRIDCO en deterioro y que serán demolidos.

“Llevamos ocho (demolidas). Ya hicimos Arecibo, Cabo Rojo, Coamo, Naguabo, Mayagüez, y ahora tres en Quebradillas”, precisó el director.

“En los próximos meses, estaremos haciendo anuncios en el municipio de Moca, Arecibo, Barranquitas, Guánica, Isabela, Ponce, San Germán, Toa Baja, Utuado y Vega Baja. Estos son los próximos que vamos a estar atendiendo”, abundó.

PRIDCO tiene un inventario de 1,459 propiedades. De esa cantidad, 152 aproximadamente están vacantes. Es decir, la corporación pública, que opera como una agencia de bienes raíces de instalaciones industriales y comerciales, tiene un 77% de ocupación en sus edificios, precisó Lefranc Fortuño.

El director de la Compañía de Fomento Industrial, Roberto Lefranc Fortuño.
El director de la Compañía de Fomento Industrial, Roberto Lefranc Fortuño. (Pablo Martínez Rodríguez)

Agregó que lo que busca el gobierno con las demoliciones el volver a poner en el mercado su activo, en este caso, el terreno. “Lo estamos viendo como que el edificio es un problema en la utilización del terreno”, dijo para explicar por qué se optó por eliminar las estructuras.

Detalló que las propiedades identificadas para ser demolidas están deterioradas, con asbesto o plomo, sin posibilidad de reconstrucción y/o con problemas estructurales. A modo de ejemplo, indicó que son instalaciones de 12 pies de altura y ahora un edificio industrial mide 30 pies de altura.

“Los edificios no se adaptan a las necesidades industriales de hoy. Es darle una segunda oportunidad al terreno”, expresó el funcionario.

“Estamos demoliendo edificios que su zapata ya no era funcional, que tenían problemas ambientales, que tenían problemas estructurales. ¿Para qué? Para poder liberar el terreno y que ese terreno, que ya tiene una clasificación de zona comercial e industrial, pueda servirle a una empresa nueva que quiere establecerse en Puerto Rico para que construyan una nueva estructura de acuerdo a las necesidades de esa empresa", expresó.

El terreno, añadió, se le ofrece a potenciales industrias o empresas interesadas, y PRIDCO cobraría por su renta a base de los pies cuadrados. La empresa, en tanto, puede construir la propiedad, que pasaría a ser de PRIDCO, sostuvo Lefranc Fortuño.

“Hay diferentes modelos. Mi política es estar enfocado en alquilar en vez de vender”, puntualizó el recién nombrado director de PRIDCO, aunque no detalló cuántos ingresos podría generar esta estrategia.

Esta iniciativa del gobierno se une a otra implementada por la gobernadora Jenniffer González en la Autoridad de Edificios Públicos para vender propiedades “abandonadas”.

Tags
Compañía de Fomento IndustrialRoberto Lefranc FortuñoGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: