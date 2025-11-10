¿Qué contiene la ley propuesta para poner fin al cierre del Gobierno federal?

WASHINGTON - Un paquete legislativo para poner fin al cierre del gobierno parece estar en camino el lunes después de que un puñado de demócratas del Senado se unió a los republicanos para romper el estancamiento en lo que se ha convertido en una interrupción cada vez más profunda de los programas y servicios federales, así como el más largo de la historia.

El acuerdo bipartidista ha suscitado duras críticas y ha dejado a pocos senadores plenamente satisfechos. La legislación proporciona fondos para reabrir el gobierno, incluida la ayuda alimentaria SNAP y otros programas, al tiempo que garantiza el pago retroactivo para los trabajadores federales suspendidos que la administración Trump había dejado en duda.

Sin embargo, se echa en falta una resolución clara sobre la expiración de los subsidios a servicios de salud, por los que los demócratas han estado luchando mientras millones de estadounidenses se enfrentan al aumento de las primas de los seguros.

Ese debate se aplazó para una votación el mes que viene, semanas antes de que expiren los subsidios.

El presidente Donald Trump destacó el acuerdo al llegar a la Casa Blanca después de ver el partido de los Comandantes de Washington el domingo por la noche contra los Leones de Detroit, en el 40º día del lapso de financiación. “Parece que nos estamos acercando al final del cierre”, dijo.

El Senado podría aprobarlo el lunes. El proyecto de ley superó un obstáculo de procedimiento, 60-40, a última hora del domingo, con ocho demócratas uniéndose a la mayoría de los republicanos.

En una rara disidencia, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, votó en contra porque no abordaba plenamente los fondos de atención sanitaria.

A continuación, pasaría a la Cámara de Representantes, donde los legisladores han estado ausentes desde septiembre, pero se les dijo que se prepararan para regresar a Washington esta semana. Luego, irá a la mesa de Trump para su firma.

He aquí un vistazo al acuerdo en su tramitación en el Congreso:

Financiación para reabrir el Gobierno, por ahora

Se incluyen fondos para mantener en funcionamiento gran parte del gobierno federal durante los próximos dos meses, hasta el 30 de enero, con una medida provisional. En gran medida, financia las operaciones del gobierno a su ritmo actual.

Sin embargo, en un gran avance para lo que se considera un proceso de apropiaciones más normal, el paquete también incluye varios proyectos de ley para financiar plenamente otras operaciones del gobierno, incluidos los programas agrícolas y la construcción militar, junto con los asuntos de veteranos para todo el año fiscal, hasta septiembre de 2026.

Además, el paquete garantiza que se reembolse a los estados el dinero que gastaron para mantener en funcionamiento el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, y el Programa para Mujeres, Bebés y Niños, o WIC, durante el cierre.

La senadora republicana Susan Collins, de Maine, presidenta del Comité de Asignaciones, dijo sentirse “aliviada”.

“Este cierre ha durado demasiado”, dijo. “Y también creo que es muy significativo que tengamos tres proyectos de ley de asignaciones para todo el año. El Día de los Veteranos se acerca muy pronto, y sería maravilloso si conseguimos que el proyecto de ley de Asuntos de los Veteranos de todo el año se convierta en ley.”

La financiación de la sanidad, a debate

Los demócratas no consiguieron su principal exigencia durante el cierre, que era una prórroga de los subsidios sanitarios de los que dependen muchos de los 24 millones de personas que compran un seguro a través de la Ley de Asistencia Asequible para ayudar a sufragar los costes.

En su lugar, el paquete garantiza una votación sobre el tema en diciembre, lo que no fue suficiente para la mayoría de los demócratas, que rechazaron el acuerdo y votaron en contra.

“El pueblo estadounidense quiere que luchemos por la sanidad”, dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Los trabajadores federales obtienen un indulto

El paquete busca revertir algunos de los golpes relacionados con el cierre de la administración Trump a la fuerza de trabajo federal. Este año, los empleados se han enfrentado a repetidas amenazas de despidos y expedientes de regulación de empleo masivos.

La medida provisional reincorpora a los trabajadores federales que habían recibido avisos de reducción de plantilla, o despido, y los protege contra futuras medidas de este tipo.

También proporcionaría salarios atrasados a los trabajadores federales que fueron suspendidos o trabajaron sin sueldo durante el cierre, algo que tradicionalmente se proporciona pero que la administración Trump había amenazado con no garantizar.

Llevar el proyecto de ley a la mesa del presidente

Los obstáculos políticos y procedimentales persisten mientras el Congreso, controlado por los republicanos, se afana en realizar más votaciones y el cierre entró el lunes en su 41º día.

Los senadores esperan saltarse una serie de pasos que podrían alargar la votación toda la semana si los disidentes oponen una resistencia prolongada.

Un republicano, el senador Rand Paul, de Kentucky, votó en contra del paquete el domingo, y se dice que está preocupado por una disposición sobre la industria del cáñamo. Y tres senadores ultraconservadores del GOP impidieron la votación durante más de dos horas para exigir que se tuvieran en cuenta sus ideas. No está claro si alguno de ellos tiene previsto organizar nuevas protestas.

Los demócratas, que han luchado durante el último mes con la esperanza de preservar los subsidios sanitarios, también podrían retrasar la aprobación final, y sus próximos pasos son inciertos.

Y el paquete se enfrenta a un nuevo escrutinio una vez que pase a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson, de Luisiana, ostenta una escasa mayoría republicana y probablemente necesitará que casi todos los republicanos apoyen el proyecto de ley frente a las objeciones de los demócratas que se resisten a recibir los fondos para la atención sanitaria.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo que el partido luchará contra el proyecto, obligando a los republicanos en la Cámara a aprobarlo en gran medida por su cuenta.

“No apoyaremos la legislación de gastos avanzada por los republicanos del Senado que no extienda los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible”, dijo Jeffries. “Donald Trump y el Partido Republicano son dueños del lío tóxico que han creado”.

