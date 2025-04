Soria Rivera justificó, en entrevista con El Nuevo Día , no haber notificado a los subrecipientes de fondos –agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro– de manera formal este asunto, que los impacta directamente, argumentando que aún espera que FEMA notifique nuevas instrucciones y procedimientos.

“A pesar de que ha pasado un mes y pico desde que me lo avisaron, no ha establecido unas reglas formales. No hay una carta de FEMA explicándome cuál es el proceso, por qué y qué realmente es lo que yo tengo que hacer”, manifestó.