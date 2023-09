De cara a la entrada en vigor del nuevo Código de Orden Público el próximo 9 de noviembre, el Municipio de San Juan está orientando a la ciudadanía sobre la medida y adiestrando al personal de los departamentos y oficinas del ayuntamiento, aseguró hoy, sábado, el alcalde Miguel Romero Lugo.

Sus expresiones surgieron durante la inauguración de un cuartel de la Policía Municipal en la comunidad Las Curías, en Cupey, donde también hizo entrega de ocho patrullas, como parte de los esfuerzos para preparar a los oficiales para ejecutar el código.

“Estamos encaminados a estar listos al día 9 de noviembre”, afirmó Romero Lugo. “Esto ha sido un proceso pensado, estudiado. Desde la aprobación, la divulgación del borrador, nos hemos tomado el tiempo porque, al final, queremos un código que podamos aplicar bien en la ejecución”.

Romero Lugo firmó, el 8 de agosto, el proyecto de ordenanza que establece el nuevo Código de Orden Público para la ciudad capital, en medio de preocupaciones por el impacto que tendría la medida en la economía. El código entrará en vigor 90 días después de haberse publicado en un periódico de circulación general.

El alcalde aseguró que, este mes, los comerciantes registrados en la Oficina de Finanzas recibirán una comunicación con “las reglas que aplican, particularmente aquellas que han sido más discutidas en la opinión pública”. Asimismo, el municipio está llevando a cabo presentaciones ante las 11 juntas comunitarias.

El cuartel recién inaugurado contará con 15 policías, cinco sargentos y un capitán. (Vanessa Serra Díaz)

Comerciantes han rechazado el nuevo código por considerar que sus ventas y clientelas se afectarían por las restricciones que la medida impone sobre la venta de bebidas alcohólicas. Mientras, comunidades sanjuaneras han denunciado falta de participación en la elaboración del código.

Romero Lugo afirmó que la participación ciudadana en el proceso quedó evidenciada en las vistas públicas en torno al documento, que se realizaron durante cuatro días, y en “la cantidad de comentarios y de reuniones y de participaciones que se dieron cuando se presentó el borrador de manera inicial”.

“Ahora, nos corresponde a nosotros la ejecución y yo voy a designar representantes de las comunidades para asegurarnos que haya una participación efectiva”, puntualizó el alcalde.

La medida dispone la creación de un comité evaluador con cinco miembros, que examinará los resultados de la implantación del código a 90 días de su vigencia. Dicho comité deberá someter informes cada 180 días luego de la evaluación inicial.

¿Qué es el Código de Orden Público?

El nuevo Código de Orden Público de San Juan abarca diversos asuntos que impactan el diario vivir de los residentes. Romero Lugo ha afirmado que la medida busca unificar las ordenanzas municipales y asegurar la convivencia de los sanjuaneros y visitantes.

Las restricciones sobre la venta y expendio de las bebidas alcohólicas ha sido uno de los puntos más controvertibles del documento. En concreto, el código dispone que la venta de alcohol está permitida hasta la 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados. Si el lunes es feriado, las ventas de la noche del domingo podrán extenderse hasta las 2:00 a.m. del día siguiente.

La administración municipal rehabilitó la estructura con una inversión de más de $20,000. (Vanessa Serra Díaz)

Algunas disposiciones del código atienden asuntos como la contaminación acústica, el uso de cenizas procedentes de la quema de carbón y el tránsito vehicular.

Nuevo cuartel municipal en Las Curías

El cuartel recién inaugurado en el Paseo Las Curías contará con 15 policías, cinco sargentos y un capitán, informó Romero Lugo. El antiguo cuartel, según el alcalde, estaba ubicado en “una casa vieja” en mal estado.

Los trabajos para habilitar el cuartel, que atiende a más de 60 comunidades en la ciudad capital, incluyen la remodelación de baños, instalación de unidades de acondicionadores de aire, y reparación y colocación de nuevo alumbrado externo, entre otras mejoras. La administración municipal rehabilitó la estructura con una inversión de más de $20,000.

“La ubicación de este cuartel también va a permitir trabajar mano a mano con la comunidad. Aquí, hay una comunidad que está bien organizada, que está bien preocupada, que se inserta en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de sus condiciones de vida”, indicó el alcalde.

