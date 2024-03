“Se nos ríen en la cara”: selección, edades y años de servicio de empleados públicos que se jubilarán por Ley 80 generan malestar

“Llevo 38 años de servicio y tengo 60 años. Yo no me puedo ni ir y tengo un compañero que se va, que tiene 48 años y entre 22 a 24 años de servicio. Y se va con un 50% (del salario). Es un bochorno. Los empleados del Fondo están cansados” , reclamó indignado a El Nuevo Día .

“Es injusto. Lo más malo de esto es cómo (los que se jubilan con la Ley 80) se nos ríen en la cara . Hubo política envuelta. Por eso, no creo en los políticos. Para mí, desaparecieron. Honestamente, a nosotros, nos secuestraron y hasta psicológicamente entiendo que estamos enfermos. (Los seleccionados) son del PNP (Partido Nuevo Progresista), porque ellos en la cara nos lo dicen. Como están en primarias (por la gobernación), ahora lo aprobaron”, agregó Valentín Matta.

“Cada patrono hizo la evaluación. Fueron varias instancias. Hubo una evaluación inicial en el período de octubre 16 del 2020 al 5 de marzo del 2021. Luego, hubo otra revisión en el verano del 2022 y, luego, hubo un listado final en agosto 2024, así que esto no fue algo que se trabajó a la ligera” , respondió, al preguntársele sobre garantías de que la selección fue correcta.

En respuesta a la molestia expresada por Valentín Matta y compartida por otros trabajadores, Collazo comentó que, “a lo mejor, la persona tenía 65 años de edad y 40 de servicio, pero el puesto que estaba ocupando, si el patrono determinó que era esencial, no lo podía eliminar permanentemente. Y, a lo mejor, una persona que tuviera menos años de edad y menos años de servicio, pues estaba ocupando un puesto no esencial y, en ese caso, el patrono determinó que ese puesto se podía eliminar permanentemente” .

Cientos “discrepaban de la decisión final”

“Yo reconozco que había cientos, sino más (empleados públicos), que entendían que el (puesto) suyo era no esencial, que discrepaban de la decisión final. He escuchado que algunos van a recurrir a los tribunales. Ya los tribunales determinarán si el proceso fue uno justo, razonable, que no fue arbitrario, como algunos entienden que lo fue”, expresó Pierluisi.