Sin fecha la presentación de un nuevo proyecto para atender el impuesto al inventario

Aunque aseguró que el tema ya está bajo la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, dijo este lunes que aún no hay una fecha concreta para someter a la Legislatura un proyecto para atender la eliminación del impuesto al inventario, un compromiso de campaña de la gobernadora Jenniffer González.

“No tengo tiempo como tal porque va a depender también de lo que la Junta nos esté planteando al respecto. Pero ahí vamos. Estamos trabajando y, por el momento, todos los integrantes del comité que son la empresa privada, los alcaldes y obviamente el gobierno, vamos a estar orientados al respecto”, afirmó la funcionaria ante preguntas de El Nuevo Día.

Rivera explicó que, hace poco más de una semana, sometió al secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, algunas de las propuestas discutidas por un comité técnico creado por la gobernadora.

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El grupo se estableció luego que, en octubre de 2025, la mandataria optara por vetar el Proyecto de la Cámara 420, que eliminaba el gravamen en un periodo de tres años sin identificar una fuente de recaudos alterna. El comité es presidido por la secretaria de Estado.

En ese momento, González justificó el veto argumentando que, durante la campaña política, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se comprometió a congelar el impuesto al inventario por cinco años, tiempo en el que transicionarían hacia un nuevo modelo tributario.

Más recientemente, y en medio de una pugna con la gobernadora, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, destacó que “hace meses” esperan “por el informe del comité sobre el impuesto al inventario, el presupuesto y la reforma contributiva que debe proveer el Ejecutivo”.

En diciembre pasado, tras una primera reunión del comité técnico, se supo que se evaluaban alternativas para sustituir el impuesto al inventario. Entre ellas, la viabilidad de cobrar el gravamen solo sobre artículos vendidos, así como el uso de fondos producto de enmiendas a la Ley 60 de 2019 y si ese dinero está o no comprometido con la propuesta reforma contributiva que impulsa la gobernadora.

La secretaria de Estado no dio detalles de las propuestas que están bajo la consideración de la JSF. Más bien, dijo que aguarda por el insumo del organismo federal.