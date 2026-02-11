Alcalde de Mayagüez garantiza que fondos para centro de trauma en el oeste están disponibles

El alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, certificó este miércoles, ante los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que el Municipio mantiene, en una cuenta bancaria, la partida de $9.8 millones asignada al ayuntamiento para el posible desarrollo de un centro de trauma en la ciudad.

“La certificación de los fondos está y los proyectos se están realizando, buscando mejorar el servicio a nuestra gente”, expresó el ejecutivo municipal, quien luego, a preguntas de El Nuevo Día, no pudo precisar cuándo el Municipio recuperó el acceso a los fondos.

A pesar de su uso restricto, en 2016, bajo la administración de José Guillermo Rodríguez, el Municipio utilizó los $9.8 millones –asignados a través de tres resoluciones legislativas aprobadas en 2012, 2014 y 2015– en “inversiones de alto rendimiento” con la promesa de que obtendrían más dinero.

El dinero, sin embargo, nunca fue invertido, sino que se usó como garantía contra futuros préstamos, para compras personales y para el pago de tarjetas de crédito e hipotecas, entre otros usos. Siete personas fueron acusadas por el esquema de fraude contra el gobierno municipal.

PUBLICIDAD

A preguntas del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud, Ramos Ruiz no precisó cómo deberían usarse los fondos bajo el control del ayuntamiento, pero afirmó que la necesidad prioritaria de los ciudadanos de Mayagüez y pueblos limítrofes es el acceso a servicios médicos especializados en el área de trauma.

“Nuestra misión es poner ese dinero en el lugar correcto para poder tener un centro de trauma o una sala estabilizadora, en la que la gente de la zona oeste pueda ser atendida adecuadamente”, aseveró el legislador.

Ramos Ruiz explicó que, recientemente, la corporación que administra el Mayagüez Medical Center, nombre oficial de la institución, solicitó establecer una residencia de médicos cirujanos, pero no fue autorizada por el gobierno federal ante la escasez de especialistas disponibles para supervisar a los profesionales en entrenamiento.

El impacto anual del programa de entrenamiento, que contemplaba dos residencias, se estimó en $500 mil anuales. “La situación de la falta de médicos es lo que está limitando que se pueda desarrollar allí un centro de trauma. Eso no significa que no se van a continuar los esfuerzos”, puntualizó el alcalde, en la vista pública.

“Al haberle denegado la residencia, queda reafirmado que la necesidad que tenemos hoy día no es de una estructura, sino de tener los médicos especialistas”, insistió Ramos Ruiz, quien asistió a la audiencia bajo apercibimiento de desacato, tras no responder a cuatro requerimientos de la Cámara.

Según el ejecutivo municipal, la institución va a invertir $30 millones en fondos privados y del “Community Development Block Grant Mitigation”, asignados por el Departamento de la Vivienda, en la construcción de una torre de oficinas médicas para clínicas externas. “Vamos a ir creando las oportunidades para que esos médicos puedan tener sus oficinas”, subrayó.

PUBLICIDAD

Bajo el escenario actual, según Ramos Ruiz, cerca del 91% de los pacientes que llegan con traumas al Centro Médico de Mayagüez permanecen en la institución. Mientras, el restante 9% es transferido a Río Piedras. “Mayormente, son personas que han tenido alguna herida en el rostro o en la cabeza”, alegó.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, pidió que se le solicite al Departamento de Salud que presente el plan estatal para “la operacionabilidad y funcionamiento de un sistema integrado de manejo de trauma”, según la Ley 149-2020.

Rodríguez Aguiló anticipó la citación, para el próximo 25 de febrero, del secretario de Salud, Víctor Ramos; y de los directivos del Mayagüez Medical Center para, entre otras cosas, conocer las razones para la denegación de la residencia para médicos cirujanos.