A cuatro años de la muerte de su hijo, la exjueza María Inés Cartagena sigue a la espera de que el Departamento de Justicia –en conjunto con otras agencias de ley y orden- determine las circunstancias que rodearon el fallecimiento del mayor de sus vástagos, Carlos Cotto Cartagena.

“Cada día duele más y cada día es más difícil”, compartió Cartagena.

La investigación de la muerte de su hijo, ocurrida en septiembre de 2018, estuvo detenida por un tiempo, según denunció a finales del año pasado la fiscal Betzaida Quiñones, por directriz de la entonces, secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la jefa de los Fiscales, Olga Castellón. Lo que se sabe hasta ahora es que su hijo, quien era abogado criminalista, cayó del techo del edificio de apartamentos Santa Teresita, en Miramar, donde vivía, pero aún no se ha determinado a qué se debió la caída.

“Cuando a mi hijo lo mataron, porque yo no puedo decir que él murió, a él le quitaron la vida; yo creo que tuve la fortaleza de pedirle a Dios que estuviera bien porque no sabía las circunstancias. Pero con el tiempo, cuando veo que hay tanta traición y tanta mentira y tanta corrupción, pues entonces me duele más”, sostuvo.

“Sé que (mi hijo) está descansando, porque fue un hombre bueno y justo, pero yo no estoy descansando. Mis dos hijos también han sufrido mucho, mi mamá murió con ese dolor porque ella estaba encamada y ese era su nieto mayor”, añadió.

Cartagena participó este lunes de una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que investiga las denuncias hechas por Quiñones. De acuerdo a la fiscal, la pesquisa de Cotto se vio limitada por los continuos requerimientos que le negó la jefa de fiscales y que eran vitales para que la investigación se pudiera encaminar “en un panorama en específico”.

“Yo vine para apoyarla a ella (a la fiscal) porque sé que ha hecho un esfuerzo y ella siempre me mantuvo informada y, pues, obviamente, uno tiene que mantener la fe en las instituciones a pesar de que en mi caso me prometen, me ofrecen y hoy, cuatro años después, la patóloga no ha llegado a ninguna conclusión y al cambiar de fiscal también se retrasan las cosas”, expuso Cartagena.

Desde febrero del año pasado, la investigación está bajo el mando del fiscal Edmanuel Santiago.

Cartagena alegó que el Departamento de Justicia no la mantiene informada sobre ls avances -si alguno- en la pesquisa de la muerte de su hijo y que para obtener cualquier seguimiento tiene que enviar correos electrónicos. “Son bien escuetos y, aparte de no informarme, se comprometen a hacer un trabajo y el trabajo no se hace”, puntualizó.

Cotto Cartagena murió el día antes de que fuera a declarar como testigo en el juicio federal contra Áurea Vázquez Rijos por el asesinato de su esposo, el empresario Adam Anhang. “Yo no puede pensar que el sistema sea tan negligente y tan irresponsable, así que te voy a decir la verdad: yo realmente pienso que aquí hay una intervención que está parando el caso de mi hijo”, puntualizó al cuestionar las protecciones que se le ofrecieron a su hijo como testigo.

“Estamos igual que hace cuatro años”, concluyó.