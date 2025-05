Cámara de Representantes aprueba medida que impone 15 años de cárcel a conductores ebrios que causen muertes

“Con esto llevamos el mensaje claro y contundente de que no debe haber tolerancia y uniformamos el estado de derecho para que sea mucho más fácil el poder aplicarlo” , expuso Pérez. El representante mencionó que, en los pasados tres años, 229 personas han perdido la vida a causa de conductores que manejaban bajo los efectos de bebidas embriagantes.

“Aspiro a un Puerto Rico que no tengamos que seguir endureciendo nuestras leyes, aumentando las penas porque, de hecho, científicamente se ha probado que no necesariamente se cumple ese cometido. Pero, ¿qué otra alternativa tenemos nosotros hoy? No nos quedan muchas”, señaló Pérez.