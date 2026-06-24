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Cámara de Representantes enmienda presupuesto vigente e incluye partida de $3 millones para celebrar el 4 de julio

La resolución legislativa fue aprobada al filo del cierre de la sesión, por descargue y sin debate

24 de junio de 2026 - 7:28 AM

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La legislación para enmendar el presupuesto fue aprobada con 48 votos a favor y tres en contra. (Carlos Rivera Giusti)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

A días de que culmine el año fiscal, la Cámara de Representantes aprobó el martes, sin debate y al filo del cierre legislativo, un aumento de $635.5 millones al presupuesto vigente, que culmina el próximo 30 de junio, elevando el plan de gastos a $13,730 millones.

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Aunque el considerable ajuste, viabilizado mediante la Resolución de la Cámara 374, busca saldar deudas del Departamento de Educación y la Policía de Puerto Rico, así como financiar infraestructura municipal y robustecer las reservas de emergencia, también designa una partida de $3 millones para financiar los actos del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

“En un país donde tenemos una crisis del agua, donde faltan trabajadores y trabajadoras sociales en el Departamento de la Familia, donde hay problemas para la gente poder cuidar a sus adultos mayores... el PNP acaba de asignar $3 millones para celebrar la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos”, expuso el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, en una publicación en sus redes sociales.

“Asignar $3 millones en este momento es escandaloso y es terrible para el país”, dijo Márquez al consignar que fue, precisamente, esta enmienda la que provocó el voto en contra de la delegación del PIP en la Cámara.

La legislación fue aprobada con 48 votos a favor y tres en contra.

La movida ocurre días después de que la Cámara enmendara una medida de La Fortaleza que buscaba financiar los actos del 4 de julio con los recaudos de las ventas de tablillas alusivas al 250 aniversario de Estados Unidos.

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes.Los visitantes observan cómo los empleados del Servicio de Parques Nacionales utilizan aspiradoras para limpiar el estanque.La semana pasada se difundieron en las redes sociales unas imágenes que mostraban que el proyecto de Trump, al parecer, había salido mal, lo que atrajo a multitudes de curiosos, ansiosos por ver los efectos con sus propios ojos.
1 / 23 | Una "renovación" que salió mal: así luce el estanque del Monumento a Lincoln en Washington D.C.. El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes. - Manuel Balce Ceneta

La resolución incluye, asimismo, una asignación de $90.4 millones al Departamento de Educación para el pago retroactivo de la Carrera Magisterial a 5,850 maestros activos e inactivos, $80.6 millones “para el pago de compensaciones atrasadas” a los oficiales de la Policía, y $11.4 millones al Fideicomiso de Conservación.

El lunes, al anticipar la enmienda al presupuesto vigente, la gobernadora Jenniffer González estimó que el pago aproximado para cada maestro pudiese ser de $15,000 por el tiempo en que no recibió el incentivo del programa de la Carrera Magisterial, creado mediante la Ley 158 de 1999 para establecer un sistema de clasificaciones y niveles en el cual la compensación se basa en la preparación académica y los años de experiencia de los docentes.

La medida también asigna $6.5 millones a los ayuntamientos para sufragar los costos de recogido, disposición y reciclaje de desperdicios sólidos y escombros, según la Ley 53-2021, e inyecta $3.98 millones al “Fondo de Redención Municipal” bajo la custodia del Departamento de Hacienda para la amortización de deudas.

Por otra parte, la resolución añade $3.98 millones para el “Fondo de Desarrollo Municipal”, a ser distribuidos conforme al Código de Rentas Internas (Ley 1-2011)”; y $1.99 millones al “Fondo de Mejoras Municipales”.

Se añade también una nueva asignación de $33 millones para atender el déficit estructural en la adquisición del café. Estos fondos estarán condicionados a que la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) presente un plan de trabajo y desarrolle la normativa necesaria que incorpore las mejoras prácticas para el control y monitoreo de los costos y beneficios de los incentivos y subsidios agrícolas.

En el renglón de infraestructura, la medida inyecta un total de $75 millones para mejoras permanentes. Este bloque se divide en $45 millones para el Plan de Mejoras de Carreteras Municipales del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), $10 millones a la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads y $20 millones para obras municipales de desarrollo económico, salud y seguridad pública, según las solicitudes de proyectos presentadas ante la Asamblea Legislativa.

Asimismo, se destinaron $10 millones divididos equitativamente en dos áreas: $5 millones al Departamento de Educación para mejoras a la infraestructura escolar a cargo de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y otros $5 millones a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER) para equipos y mejoras permanentes.

En cuanto a los fondos de contingencia, la resolución inyecta $303.4 millones. De esta cifra, $222.9 millones se destinan a la reserva para el “Fondo de Estabilización Presupuestaria” bajo la custodia del Departamento de Hacienda y transfiere $80.5 millones a la “Reserva de Emergencia”.

El paquete se financiará con recursos del Fondo General correspondientes al año fiscal 2026, así como de una partida de $558,000 proveniente de sobrantes acumulados de años anteriores.

Durante la sesión también se aprobó -de forma unánime- la Resolución de la Cámara 473, que garantiza una asignación fija y recurrente de $5 millones para SER de Puerto Rico a partir del año fiscal 2027-2028.

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Cámara de RepresentantesPresupuesto de Puerto RicoDepartamento de EducaciónIndependencia de Estados UnidosDenis MárquezMunicipios de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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