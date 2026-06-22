Aprobado: Cámara de Representantes encamina presupuesto para el próximo año fiscal

La Cámara de Representantes aprobó este lunes el presupuesto del gobierno, una propuesta que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) define como la ruta hacia el segundo año fiscal balanceado ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Este sería el segundo presupuesto balanceado y que será certificado por la JSF para que estemos a medio camino de que la JSF se vaya de una vez y por todas del territorio puertorriqueño. Nosotros lo que queremos es, precisamente, regresar a lo que debe ser el poder administrar y decidir sobre el futuro“, señaló el presidente de la Cámara, Carlos ”Johnny” Méndez, al cerrar el debate legislativo.

La Resolución Conjunta de la Cámara 356 recibió 35 votos a favor y 17 en contra.

El presupuesto para el próximo año fiscal con cargo al Fondo General asciende a $13,180 millones. Las mayores partidas –poco más de $6,000 millones– están destinadas al pago de nómina y pensiones (“pay go”).

PUBLICIDAD

Entre los ajustes que fueron asegurados como parte de la negociaciones con la JSF, Charbonier mencionó el aumento, de $12 millones a $25 millones, en los fondos de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el mantenimiento de las vías públicas. Asimismo, se contempla la asignación de $20 millones para el programa de Ama de Llaves y otros $15 millones para la adquisición de máquinas de escrutinio electrónico.

También incluye $11.1 millones para la compra de embarcaciones de transporte marítimo, $44 millones para honrar el ajuste salarial de la Policía, $10.5 millones para el arrendamiento de bombas de agua del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para el control de inundaciones y $561 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR). Charbonier indicó, de paso, que la partida de $61 millones adicionales para la UPR no estará bajo la OGP.

“Creo que es un gran logro que no estaba en el presupuesto actual... liberar esa partida y que estuviese en el Fondo General de la Univeridad de Puerto Rico”, resaltó Charbonier.

Se contempla, igualmente, una reserva de riesgo de $51 millones, una reserva de nómina de $31.6 millones, $15.5 millones para implantar la reforma del servicio público, $22 millones para el aumento salarial de los oficiales correccionales y $23 millones para adquirir tecnología para el programa Medicaid.

En cuanto a los municipios, la medida incluye el financiamiento extraordinario de la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico (Ley 53-2021), ascendente a $51.8 millones, así como otros $30 millones destinados a la Reforma de Servicios Municipales. “Es un presupuesto completo”, insistió Charbonier.

PUBLICIDAD

El representante del PNP Eddie Charbonier, presidente de la Comisión de Hacienda, que evaluó el presupuesto. (Xavier Araújo)

La representante del Partido Popular Democrático (PPD) Gretchen Hau, no obstante, cuestionó dicha visión. Sostuvo que cada dólar aprobado debe representar una inversión en el pueblo y debe responder a necesidades reales, entre las que mencionó la falta de servicio de agua potable y los cerca de 300,000 puertorriqueños que se estima no tienen seguro de salud.

“Un presupuesto verdaderamente exitoso no es el que luce bien sobre un papel, es el que mejora la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Hau.

Durante su turno, la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Nelie Lebrón cuestionó la brecha que existe entre los presupuestos solicitados por las agencias y los recursos finalmente asignados. Estos recortes y reajustes, argumentó la legisladora, golpean con particular severidad a las dependencias que ofrecen servicios esenciales y directos a la ciudadanía, como el Departamento de Educación.

La agencia, dijo, sufrió una reducción de $1.5 millones en las partidas destinadas a las escuelas de la comunidad, mientras se autorizó un incremento de $1 milón para puestos de confianza.

“Uno pensaría que el presupuesto de Puerto Rico sería un reflejo de las necesidades del pueblo, pero no. Este presupuesto es reflejo del abandono que sufre nuestro pueblo. Vamos a votar por el presupuesto de la junta de control fiscal... Este presupuesto es deficiente, y me avergüenza ver cómo el gobierno le sigue fallando al pueblo”, aseveró Lebrón.

Redistribuyen fondos de IDEA

Charbonier explicó que, en el presupuesto aprobado y que ahora pasa ante el Senado, se redistribuyó la partida de $9.5 millones asignada a la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), liderada por la licenciada Verónica Ferraiuoli, y se reasignó para el mejoramiento de las escuelas y SER de Puerto Rico, entre otras iniciativas.

PUBLICIDAD

No obstante, entre los fondos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), se incluyó una asignación de $9.5 millones que, si bien no está destinada exclusivamente a IDEA, podría ser utilizada para dichos fines. La partida, según contemplada, es “para financiar iniciativas para el crecimiento y negocios”.

El desembolso de este dinero, sin embargo, está sujeto a la aprobación de la JSF y a la Sección 4 de la RC 356, que dispone unas cláusulas restrictivas que condicionan la liberación de los fondos. “Ahora, dentro de las iniciativas que tiene OGP está incluido IDEA. Si OGP, en su discreción, le quiere asignar todo el fondo, pues eso es un asunto de OGP”, detalló Charbonier.