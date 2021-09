En votación unánime, los ocho miembros de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes determinaron hoy, lunes, asumir jurisdicción sobre el referido voluntario que presentará ante el organismo la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, por omitir en su informe financiero información sobre sus funciones en la corporación Ocean View Villas.

También decidieron solicitarle a la representante, mediante un requerimiento de información, que presente un escrito detallando cuál es su intención al entregar libre y voluntariamente su informe de ética.

“Nosotros, de manera silvestre, no somos un cuerpo que comienza investigaciones en un vacío. Ella hizo una entrega voluntaria de un documento que le falta detallar qué quiere que se haga con él”, señaló el presidente de la Comisión, Ángel Matos, tras concluir la reunión que se extendió por poco más de una hora.

“Ella tiene que ser meridianamente clara de los objetivos de haber referido el informe de ética. ¿Qué es lo que ella quiere de nosotros? ¿Que lo auditemos? ¿Que lo refiramos a un CPA (Contador Público Autorizado)? ¿Que busquemos un auditor forense? ¿Qué miremos algo que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no vio? Yo creo que ese el derecho que le asiste a la compañera”, subrayó Matos.

Nogales tendrá hasta el viernes para responder la solicitud por escrito.

En la reunión, agregó, pasaron revista sobre el informe financiero de la representante y la certificación de la OEG dando por completado el documento. “Encontramos un ambiente bien cordial, bien afable y con ganas de que el país tenga transparencia, así que confiemos en que el próximo martes tengamos ya un camino claro de lo que tenemos aquí”, sostuvo el también portavoz del Partido Popular Democrático (PPD).

Nogales sometió el miércoles de la semana pasada una petición al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, la cual fue aprobada, para que se refiriera su informe financiero a la Comisión de Ética de la Cámara para el análisis y las acciones correspondientes de ese cuerpo luego que se le señalara por omitir información de la posición que ocupó en la corporación Ocean Front Villas, dedicada al negocio de bienes raíces y alquiler de propiedades.

La abogada de profesión aseguró que ella informó a la OEG todo lo relacionado a sus ingresos, activos y pasivos, incluyendo dos propiedades que tiene a su nombre en el complejo de viviendas, Palmas del Mar, en Humacao, las que negó que ubiquen en la zona marítimo terrestre (ZMT).

Reconoció, no obstante, que no incluyó la información de los puestos que ocupó en organizaciones sin fines de lucro, así como en la corporación Ocean Front Villa en la que aparece como oficial. Esto se trata de un posible incumplimiento al Código de Ética de la Cámara, que adjudicó al “descuido” y la “inadvertencia”.

A su llegada a la reunión, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, reconoció que el asunto es novel. “Aquí no hay una querella, aquí no hay una opinión consultiva, por lo tanto, estamos utilizando la jurisdicción general, por decirlo de alguna forma, de la Comisión para atender un planteamiento de una carta donde ella hace algún señalamiento general”, abundó Márquez.

“De verdad que es algo novel y hay que atenderlo con mucha certeza para cumplir con un planteamiento de la legisladora, pero también cumplir con las prerrogativas legislativas y lo que significa la Comisión de Ética”, expresó Márquez.

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez, indicó que –tras trascender la información públicamente- la petición inicial de la delegación de la Palma al presidente de la Cámara fue a que ordenara una investigación administrativa para que la Comisión estuviera, entonces, en una mejor posición para evaluar los méritos del asunto, pero éste optó por referir al organismo la comunicación de Nogales.

Méndez alegó que la determinación de Hernández Montañez pone en un estado “prácticamente de inacción” a la Comisión de Ética. “Al no haber una querella no hay mucho más que hacer y por eso se le va a enviar una comunicación a la compañera Nogales, cosa de que pueda poner en condiciones a la Comisión de Ética para entrar en los méritos y quizás ampliar un poco más la investigación”, señaló.

Como representante del MVC, estuve el legislador José Bernardo Márquez Reyes. Al ser abordado sobre si su presencia en la conferencia de prensa ofrecida por Nogales la semana pasada podría interpretarse como un apoyo a la legisladora, éste respondió que estaba “preparado para asumir la responsabilidad que se me ha delegado...con las implicaciones que eso conlleva”.

Estoy preparado para asumir la responsabilidad de evaluar la controversia con el compromiso y la responsabilidad profesional que me ha caracterizado a largo de mi carrera.

El martes de la semana pasada trascendió que le representante era dueña de unos apartamentos en la exclusiva área residencial. La legisladora, sin embargo, rechazó que las estructuras estuvieran dentro de la zona marítimo terrestre y señaló estas eran parte de un negocio de venta y alquileres de apartamentos de su progenitora.

Entonces, describió los señalamientos en su contra como un acto de persecución perpetrado por la administración de Pedro Pierluisi como resultado de su activismo en contra de la construcción de un área recreativa en el condominio Sol y Playa, en Rincón, y por exigir la destitución del secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo.

La Comisión de Ética de la Cámara vuelve a sesionar el martes de la semana próximo.