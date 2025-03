Comisionado designado del NMEAD sobre Nino Correa: “Él se queda, vamos a trabajar unidos”

La decisión de la gobernadora Jenniffer González de no mantener a Correa al frente del NMEAD fue ampliamente rechazada. Según Jiménez Colón –designado el 27 de febrero–, Correa retoma ahora su posición de carrera, que es coordinador de búsqueda y rescate.

Por otro lado, se concrete o no el plan del presidente Donald Trump para desmantelar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Jiménez Colón detalló que su prioridad será capacitar y reforzar las capacidades de los municipios y otras áreas “para ser autosuficientes”.

“Aislando, quizás, ese peligro que enfrenta (FEMA), que muchas personas (opinan) que puede ser un peligro artificial porque todavía no sabemos, siempre el gobierno de Puerto Rico ha descansado en sus capacidades. El gobierno federal entra en una declaración (de desastre) mayor, por lo tanto, estamos enfocándonos en poder capacitar con todos los recursos que tenemos, tanto municipales como del gobierno, para poder atender cualquier situación” , indicó.

10 jefes de agencia que todavía aguardan confirmación . Fue uno de los primeros nombramientos anunciados por la gobernadora Jenniffer González, pero, al momento, la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli (foto), no ha completado los documentos necesarios para su evaluación por ambas cámaras legislativas.

Añadió que ha sostenido varias reuniones con personal de FEMA, y destacó que, durante sus años manejando fondos federales –en particular, cuando laboró en la Agencia Municipal para el Manejo de Emergencias de Bayamón–, no ha recibido señalamiento alguno de mal manejo de fondos. “El pueblo de Puerto Rico puede contar con que este servidor va a manejarlos adecuadamente y se van a utilizar para lo que se tienen que utilizar y no devolver dinero”, acotó.