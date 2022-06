Previo a dar inicio a la primera vista pública que atenderá el Proyecto del Senado 909 que busca enmendar el Código Electoral, el presidente de la Comisión de Gobierno de ese cuerpo, Ramón Ruiz Nieves, adelantó que ve escarpado aprobar esa medida antes de que se acabe la presente sesión legislativa el próximo 30 de junio.

“Se hará lo posible por trabajarlo, pero hay que trabajarlo con todo lo que tenemos”, afirmó el senador a El Nuevo Día.

Explicó hoy, martes, que esperan escuchar las ponencias de la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Además, dijo que se pretende hacer una segunda vista para atender a los comisionados electorales de los demás partidos.

Destacó que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, pidió mayor tiempo para expresarse sobre el proyecto “para poder analizar con más profundidad la medida”. Ruiz Nieves dijo que el Senado también interesa obtener el insumo del Colegio de Abogados.

Precisó que bajo este cuadro la próxima vista pública, pautada para este jueves, está en veremos debido a que los legisladores participarán ese día del Desfile Nacional Puertorriqueño a celebrarse en Nueva York.

Ruiz Nieves dijo que la vista pública del jueves se hará “dependiendo de la cantidad de senadores que hayan salido de Puerto Rico”.

Indicó que solicitó a la secretaría del Senado que le certifique cuántos senadores acudirán al evento en Nueva York para determinar si sigue en pie o no la vista pública.

El Proyecto del Senado 909 enmienda 88 artículos del actual Código Electoral, deroga unos 22 artículos y añade dos. Establece, entre otras cosas, que los reglamentos requeridos para la celebración de una elección general estén listos a por lo menos un año exacto de las elecciones generales.

También mantiene la definición de Partido Estatal de Mayoría y partidos minoritarios. Amplía la legitimación activa de los comisionados electorales para retar en los tribunales asuntos de naturaleza administrativa, siempre y cuando no se afecten derechos de electores o el principio de balance institucional y/o electoral.

Además, modifica el mecanismo por el cual se escoge al presidente y presidente alterno de la CEE.

No asume postura la CEE

Precisamente, la primera ponencia del día estuvo a cargo del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, quien optó por no asumir una postura sobre la medida propuesta por el PPD.

“No nos corresponde y/o no estimamos adecuado entrar en tales consideraciones de política pública bajo evaluación. Por tal razón no creemos prudente ni apropiado emitir comentarios específicos sobre lo aquí expuesto”, dijo Rosado Colomer, quien estuvo acompañado de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera.

Ruiz Nieves insistió en obtener la postura de la CEE, pero Rosado Colomer insistió en que lo que le corresponde a él “es ejecutarlo”.

“El presidente de la CEE lo que hace es administrar los recursos de la CEE”, dijo Rosado Colomer.

Asimismo, hizo hincapié en que toda enmienda al Código Electoral que requiera dinero debe ir acompañada de una asignación de fondos.

“La CEE no cuenta con presupuesto adicional disponible para asumir obligaciones nuevas que no estén cubiertas con el presupuesto limitado con que operamos”, apuntó Rosado Colomer.

Ahora bien, a preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Rosado Colomer se mostró a favor de tener listos los reglamentos de un evento electoral un año antes y cambiar el horario de votación.

Sobre la posible creación, nuevamente, de la figura del subsecretario en la CEE, dijo que deben ver cuáles serían las funciones porque muchas las “absorbió el secretario y las está ejecutando”.

Defiende el PPD su proyecto

Entretanto, el comisionado del PPD, Ramón Torres, defendió la medida. Explicó que hicieron esfuerzos para obtener sugerencias del Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad.

Adujo que solo recibió del PIP “una ponencia enviada el pasado año a la Cámara de Representantes y a una columna de opinión publicada en la prensa escrita”, mientras que Proyecto Dignidad dejó en manos de sus legisladores el asumir una postura sobre el proyecto de ley.

“Nosotros respetamos el derecho que le asiste a esos partidos para agotar todos los remedios judiciales que entiendan. El presente proyecto hace valer las decisiones judiciales sin menoscabar ese derecho”, dijo Torres en su ponencia.

“El Partido Popular hubiese deseado también cambios adicionales. No obstante, hace tiempo aprendimos que, en los procesos legislativos sobre asuntos electorales, la perfección es el enemigo de lo posible. La buena fe no es sinónimo de ingenuidad, y el consenso, no puede usarse maliciosamente como un poder de veto. Si cada uno de nosotros se atrinchera a su posición y no busca espacios mínimos de consenso, jamás lograremos avanzar en un cuatrienio donde los electores ordenaron un gobierno compartido y una legislatura multisectorial donde ningún partido tiene mayoría absoluta”, abundó.

Advertencia del PNP

Por su parte, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, dijo en su ponencia que no avalan el proyecto “en su totalidad” y de inmediato señaló “deficiencias”. Advirtió que si no se atienden cada uno de los puntos denominados como deficiencias, no avalarán la medida propuesta.

Mencionó como deficiencia, por ejemplo, que le resta “flexibilidad y autoridad” al presidente de la CEE el que los toda acción de fiscalización sea consultada o discutida con los comisionados electorales. Objetan que no se puedan hacer cambios a las categorías de voto adelantado 90 días antes de la elección y alegan que la regla que se establece para contar un voto por nominación directa, que debe ser el nombre correcto del nominado, anula jurisprudencia vigente.

El PNP también se opone a que los partidos diseñen la papeleta y los materiales educativos en caso de una consulta de status convocada por el gobernador mediante una orden ejecutiva. Esto podría ser viable mediante la Ley 165, aprobada en el 2020.

Santo Domingo agregó que aunque colaboraron con el intercambio de ideas, la medida fue presentada “sin notificación previa y sin finalizar el intercambio de ideas y de posturas”.

Asimismo, al igual que Torres, alegó que los partidos minoritarios se limitaron a “hacer referencia a ponencias entregadas a la Cámara”.