Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) temen que el tiempo que resta de la presente sesión legislativa sea insuficiente para atender el proyecto de ley con posibles enmiendas al Código Electoral.

El primero en expresar esa preocupación es el vicepresidente cameral, José “Conny” Varela, quien de paso en días recientes pidió la renuncia del comisionado electoral del PPD, Ramón Torres.

“Quedarán poco más de 30 días (para que finalice la sesión ordinaria). No se cómo lo vamos a hacer, sinceramente”, dijo Varela al considerar que la sesión legislativa termina el próximo 30 de junio. Tienen hasta el 25 de junio para la aprobación de medidas.

Reiteró su solicitud para que Torres sea removido del cargo que ocupa por alegadamente no ser responsivo a la Asamblea Legislativa, aunque reconoce que se trata de una determinación del presidente de la Pava, José Luis Dalmau.

Varela dijo que, después de dos reuniones de la Conferencia Legislativa del PPD, esperaba recibir más detalles de las enmiendas al Código Electoral.

El representante Jesús Manuel Ortiz calificó la Conferencia Legislativa como “muy necesaria y positiva”. Además, abogó porque sigan sucediendo de manera más consistente”. Pero dejó claro que también le preocupa que no haya el tiempo suficiente para atender en esta sesión las enmiendas al Código Electoral.

“Yo también tengo esa preocupación. Es un proyecto demasiado importante y ciertamente queda poco tiempo. Habría que ver si en el tiempo que queda se puede aprobar una medida que atienda los problemas del Código Electoral y que a la misma vez tenga el mayor consenso posible, y el tiempo apremia”, sostuvo Ortiz.

El representante Héctor Enrique Ferrer señaló que el tiempo es irrelevante y lo primordial es saber si las enmiendas propuestas cuentan con el aval de los demás partidos políticos. Según ha trascendido, el PPD negoció los cambios con el andamiaje electoral del Partido Nuevo Progresista.

“Si se sientan con todos los partidos y llegan a un acuerdo… Hay que ver cuánto es el desprendimiento. El tiempo es relativo. Todo depende de la madurez y el desprendimiento político”, sostuvo.

De manera similar se expresó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

“Ahora obviamente lo importante es con qué votos (se va a aprobar). Ese va a ser el debate ahora. Ninguno de los dos cuerpos tiene votos suficientes en el PPD para aprobar medidas”, indicó.

Tras la salida de Luis Raúl Torres del PPD, los populares perdieron mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado tampoco son mayoría.

Varela dijo que aguarda por ver el proyecto con las cambios al Código Electoral, una promesa de campaña de la colectividad que modificó puesto que originalmente había dicho que derogarían ese estatuto.

“Yo le solicité que -a la mayor brevedad- me den copia de ese documento porque todavía no está plasmado en un proyecto”, afirmó Varela.

El portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, aseguró que esa medida debe estar lista pronto y, por ende, habrá tiempo para discutirla en la presente sesión legislativa.

“El proyecto ya está totalmente listo en términos de redacción. No se puede circular porque hay unos bravos de la película que te van a coger el proyecto y se lo van a querer abrogar, pero ese proyecto ya está listo. Habrá que discutir lenguaje con ellos (los legisladores). Hay un acuerdo de ambos cuerpos para atenderlo de manera expedita”, sostuvo Aponte Dalmau.

Sin embargo, el presidente del PPD y presidente del Senado fue más cauteloso cuando se le preguntó si la medida sería aprobada antes del 25 de junio.

“Nos gustaría aprobar eso antes de que comience el ciclo electoral. La mayoría de las enmiendas han sido discutidas entre los compañeros de los distintos partidos y cuando tengan el proyecto se van a dar cuenta de que las sugerencias de cómo atender las deficiencias del proceso que se han dado en el pasado están atendidas ahí”, señaló Dalmau.

“Yo no me pongo una camisa de fuerza, pero me gustaría hacer el esfuerzo de que se aprobara en esta sesión”, agregó.

Anticipó que las enmiendas incluyen uniformar las fechas de procesos previos a las elecciones como el cierre del registro electoral, cambiar la forma en que se escoge al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incluso permitiendo que sea un juez sin establecer de qué rango o nivel de la Legislatura y la representatividad de los partidos en la CEE mediante delimitaciones de lo que es un partido principal y un partido inscrito.

“De no haberla, cualquier persona inscribe una partido con una sola persona un solo candidato y nada más”, apuntó Dalmau.